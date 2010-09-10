Сообщение obyvatell » 20 июл 2018, 21:07

1. Сходить к врачу.

2. Если врач даст клочек бумажки( не рецепт ) попить "Нолицин" продается без рецепта во всех аптеках, то понимайте Вас хотят выставить на деньги.

3. Требуйте рецепт, если предлагали "Нолицин", то обязаны выписать по рецепту "Норфлоксацин" разница только в цене. Норфлоксацин препарат российской фабрики ОЗОН стоит в 4 четыре раза дешевле, чем импортный Нолицин, но аптекарям торговать российским препаратом не выгодно маленькая наценка.

Идите в государственную аптеку , там тоже даже при наличии рецепта могут предложить Нолицин, но настаивайте на Норфлосацине, если у Вас деньги не лишние.

В государственных аптеках через три, пять дней обеспечат, будут противится пишите жалобу.

Заставьте аптекарей уважать Вас.

Процесс лечения может быть длительным, можно съэкономить значительные средства. Не верьте аптекарям, что мол импортное лучше отечественного, там ложью движет стремление к легкой наживе.



Кстати этот препарат Норфлосацин применяется и при лечении инфекционных циститов.