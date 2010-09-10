Чем побороть простатит?
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Re: Чем побороть простатит?
Мой когда на консультацию к урологу ходил по поводу простатита, так он его обследовал по полной. Чтобы исключить некрозооспермию, последствия плачевные nekrozoospermiya.ru .
Re: Чем побороть простатит?
1. Сходить к врачу.
2. Если врач даст клочек бумажки( не рецепт ) попить "Нолицин" продается без рецепта во всех аптеках, то понимайте Вас хотят выставить на деньги.
3. Требуйте рецепт, если предлагали "Нолицин", то обязаны выписать по рецепту "Норфлоксацин" разница только в цене. Норфлоксацин препарат российской фабрики ОЗОН стоит в 4 четыре раза дешевле, чем импортный Нолицин, но аптекарям торговать российским препаратом не выгодно маленькая наценка.
Идите в государственную аптеку , там тоже даже при наличии рецепта могут предложить Нолицин, но настаивайте на Норфлосацине, если у Вас деньги не лишние.
В государственных аптеках через три, пять дней обеспечат, будут противится пишите жалобу.
Заставьте аптекарей уважать Вас.
Процесс лечения может быть длительным, можно съэкономить значительные средства. Не верьте аптекарям, что мол импортное лучше отечественного, там ложью движет стремление к легкой наживе.
Кстати этот препарат Норфлосацин применяется и при лечении инфекционных циститов.
2. Если врач даст клочек бумажки( не рецепт ) попить "Нолицин" продается без рецепта во всех аптеках, то понимайте Вас хотят выставить на деньги.
3. Требуйте рецепт, если предлагали "Нолицин", то обязаны выписать по рецепту "Норфлоксацин" разница только в цене. Норфлоксацин препарат российской фабрики ОЗОН стоит в 4 четыре раза дешевле, чем импортный Нолицин, но аптекарям торговать российским препаратом не выгодно маленькая наценка.
Идите в государственную аптеку , там тоже даже при наличии рецепта могут предложить Нолицин, но настаивайте на Норфлосацине, если у Вас деньги не лишние.
В государственных аптеках через три, пять дней обеспечат, будут противится пишите жалобу.
Заставьте аптекарей уважать Вас.
Процесс лечения может быть длительным, можно съэкономить значительные средства. Не верьте аптекарям, что мол импортное лучше отечественного, там ложью движет стремление к легкой наживе.
Кстати этот препарат Норфлосацин применяется и при лечении инфекционных циститов.
Re: Чем побороть простатит?
obyvatell писал(а):1. Сходить к врачу.
2. Если врач даст клочек бумажки( не рецепт ) попить "Нолицин" продается без рецепта во всех аптеках, то понимайте Вас хотят выставить на деньги.
3. Требуйте рецепт, если предлагали "Нолицин", то обязаны выписать по рецепту "Норфлоксацин" разница только в цене. Норфлоксацин препарат российской фабрики ОЗОН стоит в 4 четыре раза дешевле, чем импортный Нолицин, но аптекарям торговать российским препаратом не выгодно маленькая наценка.
Идите в государственную аптеку , там тоже даже при наличии рецепта могут предложить Нолицин, но настаивайте на Норфлосацине, если у Вас деньги не лишние.
В государственных аптеках через три, пять дней обеспечат, будут противится пишите жалобу.
Заставьте аптекарей уважать Вас.
Процесс лечения может быть длительным, можно съэкономить значительные средства. Не верьте аптекарям, что мол импортное лучше отечественного, там ложью движет стремление к легкой наживе.
Кстати этот препарат Норфлосацин применяется и при лечении инфекционных циститов.
Вот попалась статья prostatit-i-besplodie.ru чем лечить простатит. Но там описаны все варианты, начиная от массажа и заканчивая антибиотиками. В зависимости от степени тяжести. Хронический простатит пишут, что может быть на воне плохого иммунитета.
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