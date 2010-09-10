Сообщение obyvatell » 11 ноя 2018, 16:46

То, что у женщины нет простаты это не горорит о том ,что инфекция вызвавшая простатит у мужчины не поражает внутренние органы женщины.

Задумайтесь мылые об этом и пинками к врачу Вашего партнера, о себе не забудьте(тоже к врачу).

Мужчины более стеснительные, постарайтесь убедить их в необходимости лечения, не дожидаясь страшных операций.

Чем раньше тем лучше, чем больше затягивают тем меньше шансов.

Запущенный простатит может приводить к смертельным случаям.

Не ведитесь на рекламу о чуда таблетках.

Это длительное и серьезное лечение.

Заглушенный временно простатит это ещё не факт излечения.

Идите в серьезные государственные клиники.



Можно выложить кучу денег в частных надувалках, а потом потеряв !!!время!!! прийти в государственное учреждение, но может оказаться, что уже поздно.