Чем побороть простатит?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Чем побороть простатит?
Мой когда на консультацию к урологу ходил по поводу простатита, так он его обследовал по полной. Чтобы исключить некрозооспермию, последствия плачевные nekrozoospermiya.ru .
Re: Чем побороть простатит?
1. Сходить к врачу.
2. Если врач даст клочек бумажки( не рецепт ) попить "Нолицин" продается без рецепта во всех аптеках, то понимайте Вас хотят выставить на деньги.
3. Требуйте рецепт, если предлагали "Нолицин", то обязаны выписать по рецепту "Норфлоксацин" разница только в цене. Норфлоксацин препарат российской фабрики ОЗОН стоит в 4 четыре раза дешевле, чем импортный Нолицин, но аптекарям торговать российским препаратом не выгодно маленькая наценка.
Идите в государственную аптеку , там тоже даже при наличии рецепта могут предложить Нолицин, но настаивайте на Норфлосацине, если у Вас деньги не лишние.
В государственных аптеках через три, пять дней обеспечат, будут противится пишите жалобу.
Заставьте аптекарей уважать Вас.
Процесс лечения может быть длительным, можно съэкономить значительные средства. Не верьте аптекарям, что мол импортное лучше отечественного, там ложью движет стремление к легкой наживе.
Кстати этот препарат Норфлосацин применяется и при лечении инфекционных циститов.
2. Если врач даст клочек бумажки( не рецепт ) попить "Нолицин" продается без рецепта во всех аптеках, то понимайте Вас хотят выставить на деньги.
3. Требуйте рецепт, если предлагали "Нолицин", то обязаны выписать по рецепту "Норфлоксацин" разница только в цене. Норфлоксацин препарат российской фабрики ОЗОН стоит в 4 четыре раза дешевле, чем импортный Нолицин, но аптекарям торговать российским препаратом не выгодно маленькая наценка.
Идите в государственную аптеку , там тоже даже при наличии рецепта могут предложить Нолицин, но настаивайте на Норфлосацине, если у Вас деньги не лишние.
В государственных аптеках через три, пять дней обеспечат, будут противится пишите жалобу.
Заставьте аптекарей уважать Вас.
Процесс лечения может быть длительным, можно съэкономить значительные средства. Не верьте аптекарям, что мол импортное лучше отечественного, там ложью движет стремление к легкой наживе.
Кстати этот препарат Норфлосацин применяется и при лечении инфекционных циститов.
Re: Чем побороть простатит?
obyvatell писал(а):1. Сходить к врачу.
2. Если врач даст клочек бумажки( не рецепт ) попить "Нолицин" продается без рецепта во всех аптеках, то понимайте Вас хотят выставить на деньги.
3. Требуйте рецепт, если предлагали "Нолицин", то обязаны выписать по рецепту "Норфлоксацин" разница только в цене. Норфлоксацин препарат российской фабрики ОЗОН стоит в 4 четыре раза дешевле, чем импортный Нолицин, но аптекарям торговать российским препаратом не выгодно маленькая наценка.
Идите в государственную аптеку , там тоже даже при наличии рецепта могут предложить Нолицин, но настаивайте на Норфлосацине, если у Вас деньги не лишние.
В государственных аптеках через три, пять дней обеспечат, будут противится пишите жалобу.
Заставьте аптекарей уважать Вас.
Процесс лечения может быть длительным, можно съэкономить значительные средства. Не верьте аптекарям, что мол импортное лучше отечественного, там ложью движет стремление к легкой наживе.
Кстати этот препарат Норфлосацин применяется и при лечении инфекционных циститов.
Вот попалась статья prostatit-i-besplodie.ru чем лечить простатит. Но там описаны все варианты, начиная от массажа и заканчивая антибиотиками. В зависимости от степени тяжести. Хронический простатит пишут, что может быть на воне плохого иммунитета.
Re: Чем побороть простатит?
У моего друга сильно моча пахнет. Прочитала вот тут, что одной из причин, почему пахнет моча, может быть мужские заболевания. простатит в частности. Хотелось бы услышать мнения тех, кто сталкивался с этим. Стоит ли уже бить тревогу и обследоваться ему на наличие мужских проблем?
Re: Чем побороть простатит?
К врачу причем обязательно.
Инфекционный простатит заразен.
Нормально лечат семейные пары.
Очень часто нужно лечить обоих партнеров иначе они будут постоянно заражать друг друга.
Различные инфекции вызывают различные заболевания у партнеров.
Стесняться тут не стоит, здоровье прежде всего.
Инфекционный простатит заразен.
Нормально лечат семейные пары.
Очень часто нужно лечить обоих партнеров иначе они будут постоянно заражать друг друга.
Различные инфекции вызывают различные заболевания у партнеров.
Стесняться тут не стоит, здоровье прежде всего.
Re: Чем побороть простатит?
То, что у женщины нет простаты это не горорит о том ,что инфекция вызвавшая простатит у мужчины не поражает внутренние органы женщины.
Задумайтесь мылые об этом и пинками к врачу Вашего партнера, о себе не забудьте(тоже к врачу).
Мужчины более стеснительные, постарайтесь убедить их в необходимости лечения, не дожидаясь страшных операций.
Чем раньше тем лучше, чем больше затягивают тем меньше шансов.
Запущенный простатит может приводить к смертельным случаям.
Не ведитесь на рекламу о чуда таблетках.
Это длительное и серьезное лечение.
Заглушенный временно простатит это ещё не факт излечения.
Идите в серьезные государственные клиники.
Можно выложить кучу денег в частных надувалках, а потом потеряв !!!время!!! прийти в государственное учреждение, но может оказаться, что уже поздно.
Задумайтесь мылые об этом и пинками к врачу Вашего партнера, о себе не забудьте(тоже к врачу).
Мужчины более стеснительные, постарайтесь убедить их в необходимости лечения, не дожидаясь страшных операций.
Чем раньше тем лучше, чем больше затягивают тем меньше шансов.
Запущенный простатит может приводить к смертельным случаям.
Не ведитесь на рекламу о чуда таблетках.
Это длительное и серьезное лечение.
Заглушенный временно простатит это ещё не факт излечения.
Идите в серьезные государственные клиники.
Можно выложить кучу денег в частных надувалках, а потом потеряв !!!время!!! прийти в государственное учреждение, но может оказаться, что уже поздно.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Чем побороть простатит?
уролог знает, чем именно лечиться, а самолечение точно не поможет
Re: Чем побороть простатит?
Надеюсь, конечно, что моя инфа Вам не пригодится. Что у Вас более простой и лёгкий случай. Эта информация для тех, у кого хронический простатит, какой был у моего папы. Ведь всё дело как и у кого лечить! Лучше всего- в стационаре, комплексно, с обследованием. Я так папу отправляла в Москву, бесплатно, по полису омс. А он бы так и мучился дальше. С любой болячкой Вас обязаны принять в любой клинике. Просто мы всех своих прав не знаем. Лучше всего и быстрее можно подать заявку на социальном проекте здоров я. Удачи всем!
Re: Чем побороть простатит?
Попробуйте Афалазу. Многие, кто пробовал результатом остались довольны. Действует ни одноразово, а убирает причину заболевания.
Re: Чем побороть простатит?
Из опыта мужа скажу, что важно не заниматься самолечением и самодиагностикой, а обращаться к врачу. Мой думал на простатит, оказалась начальная аденомы, а это уже совсем другая история(
Re: Чем побороть простатит?
Ого, так тоже бывает.. еще страшнее стало(( А какие симптомы?
Re: Чем побороть простатит?
Мэри писал(а):Ого, так тоже бывает.. еще страшнее стало(( А какие симптомы?
Проблемы в туалете (шепотом - по маленькому печально, больно и часто), боли внизу живота, полный набор. А дальше просто до врача дошел и оооо... самое стремное, что это не лечится, но симптомы хорошо снимает омник окас.
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя