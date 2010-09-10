Сообщение Innochka » 29 мар 2019, 13:58

Надеюсь, конечно, что моя инфа Вам не пригодится. Что у Вас более простой и лёгкий случай. Эта информация для тех, у кого хронический простатит, какой был у моего папы. Ведь всё дело как и у кого лечить! Лучше всего- в стационаре, комплексно, с обследованием. Я так папу отправляла в Москву, бесплатно, по полису омс. А он бы так и мучился дальше. С любой болячкой Вас обязаны принять в любой клинике. Просто мы всех своих прав не знаем. Лучше всего и быстрее можно подать заявку на социальном проекте здоров я. Удачи всем!