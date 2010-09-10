Сообщение ivanes » 23 фев 2015, 21:11

Я не был на Антимайдане. Ни в Москве,ни у памятника Братства по оружию. У меня в памяти остались воспоминания от этого братства. Сосед полуполяк от б..дства, была конфедератка от поляка. Сейчас плохие картинки из Польши.

Меня больше заинтересовали действия рязанских властей с переносом места проведения акции. А не сам факт акции.