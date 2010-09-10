Рязанские СМИ:)))
Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.
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Re: Рязанские СМИ:)))
Очень хорошо тут представителей второй древнейшей, состоящей на службе у губера отдрали, заодно и ему досталось.
...
Так что же случилось? Минпечати бросилось опровергать информацию московского издания The Moscow Post об отставке губернатора Ковалева. «8 декабря общероссийская общественно-политическая электронная газета [со странным для русскоязычного издания названием] The Moscow Post отправила в отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева», – пишет автор текста.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Рязанские СМИ:)))
«Уважаемые коллеги, это новость от 11.07.2012 г. когда г-н Ковалев досрочно уходил в отставку и переизбирался."
Ответ СМИ
Ответ СМИ
Re: Рязанские СМИ:)))
http://ria.ru/incidents/20141106/1032059517.html
Задержаны гражданин РФ и Украины,которые торговали спайсами на территории Рязанской области.
В ведомстве отметили, что преступная группа действовала в 30 регионах России.
Деньги переводились в Приват-банк. Владелец И.Коломойский. ФСКН направило запрос в МВД Украины по выяснению задержанных лиц.
Задержаны гражданин РФ и Украины,которые торговали спайсами на территории Рязанской области.
В ведомстве отметили, что преступная группа действовала в 30 регионах России.
Деньги переводились в Приват-банк. Владелец И.Коломойский. ФСКН направило запрос в МВД Украины по выяснению задержанных лиц.
Re: Рязанские СМИ:)))
В списке из 199 системообразующих предприятий России нет ни одного рязанского (10.02.2015г)
мэр Рязани Виталий Артёмов и министр ЖКХ Владимир Полозов – буквально испарились из этих коридора власти.
Новости от НГ за 10.02.2015г
мэр Рязани Виталий Артёмов и министр ЖКХ Владимир Полозов – буквально испарились из этих коридора власти.
Новости от НГ за 10.02.2015г
Re: Рязанские СМИ:)))
А если познакомиться со списком повнимательнее:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8_(2015)
то можно обнаружить, что очень многие крупные рязанские предприятия являются важными и неразрывными составными частями указанных системообразующих предприятий.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8_(2015)
то можно обнаружить, что очень многие крупные рязанские предприятия являются важными и неразрывными составными частями указанных системообразующих предприятий.
И это пройдет...
Re: Рязанские СМИ:)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Рязанские СМИ:)))
Князь писал(а):А если познакомиться со списком повнимательнее:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8_(2015)
то можно обнаружить, что очень многие крупные рязанские предприятия являются важными и неразрывными составными частями указанных системообразующих предприятий.
Рязань тесно связана и является составной частью России. Падает вместе.
Re: Рязанские СМИ:)))
ВНИМАНИЕ! Первоначально акция в Рязани планировалась на пл. Ленина, однако городские власти предложили перенести её в мкр. Приокский, к пам. Братства по оружию.
Нач. в 12 часов.
В рамках акции будет осуществлён сбор средств в помощь жителям Донбасса.
http://www.rifinfo.ru/news/38887
Нач. в 12 часов.
В рамках акции будет осуществлён сбор средств в помощь жителям Донбасса.
http://www.rifinfo.ru/news/38887
Re: Рязанские СМИ:)))
Иванес, неужели Вы лично на неё выдвигаетесь?!
Re: Рязанские СМИ:)))
Я не был на Антимайдане. Ни в Москве,ни у памятника Братства по оружию. У меня в памяти остались воспоминания от этого братства. Сосед полуполяк от б..дства, была конфедератка от поляка. Сейчас плохие картинки из Польши.
Меня больше заинтересовали действия рязанских властей с переносом места проведения акции. А не сам факт акции.
Меня больше заинтересовали действия рязанских властей с переносом места проведения акции. А не сам факт акции.
Re: Рязанские СМИ:)))
В Рязани появилась инициативная группа, которая выступила с предложением установить памятник Иосифу Сталину в сквере, примыкающему к площади Победы на улице Завражнова.
В городскую администрацию с этой идеей обратились: депутат Государственной Думы от КПРФ В.Н. Федоткин, депутат Рязанской областной Думы от КПРФ В.Г. Малюгин, В.Н. Гришин («Комитет ветеранов ВМФ»), А.А. Иваненко («Союз офицеров»), П.О. Нерезов («Союз ветеранов 493 гв. ЗРП «Гвардия»), Е.Е. Константинов («Дети войны»), В.В. Луканцов («Союз советских офицеров»), В.В. Шишнин («Трудовая Рязань»), и другие общественные организации, а также ветераны ВОВ.
http://www.ryazan.kp.ru/online/news/1922586/
Это было в декабре 2014г.Как сейчас с памятником? 1-ый канал показал города ,жители которых хотят установить памятник Сталину.
В городскую администрацию с этой идеей обратились: депутат Государственной Думы от КПРФ В.Н. Федоткин, депутат Рязанской областной Думы от КПРФ В.Г. Малюгин, В.Н. Гришин («Комитет ветеранов ВМФ»), А.А. Иваненко («Союз офицеров»), П.О. Нерезов («Союз ветеранов 493 гв. ЗРП «Гвардия»), Е.Е. Константинов («Дети войны»), В.В. Луканцов («Союз советских офицеров»), В.В. Шишнин («Трудовая Рязань»), и другие общественные организации, а также ветераны ВОВ.
http://www.ryazan.kp.ru/online/news/1922586/
Это было в декабре 2014г.Как сейчас с памятником? 1-ый канал показал города ,жители которых хотят установить памятник Сталину.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:39
Re: Рязанские СМИ:)))
Памятник Сталину надо ставить напротив администрации!
Re: Рязанские СМИ:)))
BorisovaElena писал(а):Памятник Сталину надо ставить напротив администрации!
И чтобы он заглядывал прямо в окно...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Рязанские СМИ:)))
Напротив здания есть сквер, в котором когда-то прогуливались секретари обкома.Там были цветочные часы и бюст Ленина.Правильно мыслите товарищи. Там место памятнику Сталина.
Надо там поставить,сзади магазина.
Администрация после ремонта зданий училища Связи и открытия нового здания Советов туда переедет. Кто будет смотреть на оставшийся памятник в сквере?
Надо там поставить,сзади магазина.
Администрация после ремонта зданий училища Связи и открытия нового здания Советов туда переедет. Кто будет смотреть на оставшийся памятник в сквере?
Re: Рязанские СМИ:)))
Аиф опубликовал уточнения относительно Ковалева А.О. Его зовут не Алексей ,а Андрей. Он не имеет никакого отношения к бизнесу в Рязанской области.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:39
Re: Рязанские СМИ:)))
Что за Анддрей?
Re: Рязанские СМИ:)))
Андрей Олегович Ковалев,сын О.И.Ковалева
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Сегодня, 18:10
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Сегодня, 18:10
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