Рязанские СМИ:)))

Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11150
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение UNCLE1911 » 10 дек 2014, 17:08

Очень хорошо тут представителей второй древнейшей, состоящей на службе у губера отдрали, заодно и ему досталось.
...

Так что же случилось? Минпечати бросилось опровергать информацию московского издания The Moscow Post об отставке губернатора Ковалева. «8 декабря общероссийская общественно-политическая электронная газета [со странным для русскоязычного издания названием] The Moscow Post отправила в отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева», – пишет автор текста.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение nikols » 11 дек 2014, 19:14

«Уважаемые коллеги, это новость от 11.07.2012 г. когда г-н Ковалев досрочно уходил в отставку и переизбирался."
Ответ СМИ
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ivanes » 09 фев 2015, 20:16

http://ria.ru/incidents/20141106/1032059517.html
Задержаны гражданин РФ и Украины,которые торговали спайсами на территории Рязанской области.
В ведомстве отметили, что преступная группа действовала в 30 регионах России.
Деньги переводились в Приват-банк. Владелец И.Коломойский. ФСКН направило запрос в МВД Украины по выяснению задержанных лиц.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ivanes » 11 фев 2015, 20:47

В списке из 199 системообразующих предприятий России нет ни одного рязанского (10.02.2015г)
мэр Рязани Виталий Артёмов и министр ЖКХ Владимир Полозов – буквально испарились из этих коридора власти.
Новости от НГ за 10.02.2015г
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Князь
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение Князь » 11 фев 2015, 21:53

А если познакомиться со списком повнимательнее:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8_(2015)
то можно обнаружить, что очень многие крупные рязанские предприятия являются важными и неразрывными составными частями указанных системообразующих предприятий.
И это пройдет...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11150
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение UNCLE1911 » 14 фев 2015, 10:35

Смех и грех
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ivanes » 15 фев 2015, 20:51

Князь писал(а):А если познакомиться со списком повнимательнее:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8_(2015)
то можно обнаружить, что очень многие крупные рязанские предприятия являются важными и неразрывными составными частями указанных системообразующих предприятий.

Рязань тесно связана и является составной частью России. Падает вместе.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ivanes » 22 фев 2015, 15:18

ВНИМАНИЕ! Первоначально акция в Рязани планировалась на пл. Ленина, однако городские власти предложили перенести её в мкр. Приокский, к пам. Братства по оружию.

Нач. в 12 часов.

В рамках акции будет осуществлён сбор средств в помощь жителям Донбасса.
http://www.rifinfo.ru/news/38887
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Морозко
Пользователь RZN.info
Сообщения: 520
Зарегистрирован: 03 фев 2008, 18:15

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение Морозко » 22 фев 2015, 19:51

Иванес, неужели Вы лично на неё выдвигаетесь?!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ivanes » 23 фев 2015, 21:11

Я не был на Антимайдане. Ни в Москве,ни у памятника Братства по оружию. У меня в памяти остались воспоминания от этого братства. Сосед полуполяк от б..дства, была конфедератка от поляка. Сейчас плохие картинки из Польши.
Меня больше заинтересовали действия рязанских властей с переносом места проведения акции. А не сам факт акции.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ivanes » 17 апр 2015, 17:06

В Рязани появилась инициативная группа, которая выступила с предложением установить памятник Иосифу Сталину в сквере, примыкающему к площади Победы на улице Завражнова.


В городскую администрацию с этой идеей обратились: депутат Государственной Думы от КПРФ В.Н. Федоткин, депутат Рязанской областной Думы от КПРФ В.Г. Малюгин, В.Н. Гришин («Комитет ветеранов ВМФ»), А.А. Иваненко («Союз офицеров»), П.О. Нерезов («Союз ветеранов 493 гв. ЗРП «Гвардия»), Е.Е. Константинов («Дети войны»), В.В. Луканцов («Союз советских офицеров»), В.В. Шишнин («Трудовая Рязань»), и другие общественные организации, а также ветераны ВОВ.

http://www.ryazan.kp.ru/online/news/1922586/
Это было в декабре 2014г.Как сейчас с памятником? 1-ый канал показал города ,жители которых хотят установить памятник Сталину.
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BorisovaElena
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:39

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение BorisovaElena » 22 апр 2015, 00:33

Памятник Сталину надо ставить напротив администрации!
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ZZ » 22 апр 2015, 13:16

BorisovaElena писал(а):Памятник Сталину надо ставить напротив администрации!

И чтобы он заглядывал прямо в окно...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ivanes » 22 апр 2015, 20:56

Напротив здания есть сквер, в котором когда-то прогуливались секретари обкома.Там были цветочные часы и бюст Ленина.Правильно мыслите товарищи. Там место памятнику Сталина.
Надо там поставить,сзади магазина.
Администрация после ремонта зданий училища Связи и открытия нового здания Советов туда переедет. Кто будет смотреть на оставшийся памятник в сквере?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ivanes » 23 апр 2015, 11:52

Аиф опубликовал уточнения относительно Ковалева А.О. Его зовут не Алексей ,а Андрей. Он не имеет никакого отношения к бизнесу в Рязанской области.
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BorisovaElena
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:39

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение BorisovaElena » 23 апр 2015, 22:15

Что за Анддрей?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5798
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ivanes » 24 апр 2015, 09:45

Андрей Олегович Ковалев,сын О.И.Ковалева
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SvetaGeand
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Сегодня, 18:10

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Сообщение SvetaGeand » 33 минуты назад

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SvetaGeand
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Сегодня, 18:10

Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества

Сообщение SvetaGeand » 22 минуты назад

Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества ждут своих обладательниц!!!

PUDRA - это интернет-магазин косметики и парфюмерии, ориентированный на молодую, прогрессивную аудиторию, внимательно следящую за новинками и трендами в области бьюти-индустрии. Вместе с тем, мы не забываем о вечных ценностях - классике и “высоких” марках. Задача, которую ставит перед собой PUDRA - предлагать клиентам оптимальный баланс остромодных и проверенных брендов.

Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.

На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.

Бесплатная доставка по всей России и круглосуточная поддержка по бесплатному телефону по всей России: 8-800-775-1060
Изображение
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SvetaGeand
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Сегодня, 18:10

Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества

Сообщение SvetaGeand » 17 минут назад

Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества ждут своих обладательниц!!!

PUDRA - это интернет-магазин косметики и парфюмерии, ориентированный на молодую, прогрессивную аудиторию, внимательно следящую за новинками и трендами в области бьюти-индустрии. Вместе с тем, мы не забываем о вечных ценностях - классике и “высоких” марках. Задача, которую ставит перед собой PUDRA - предлагать клиентам оптимальный баланс остромодных и проверенных брендов.

Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.

На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.

Бесплатная доставка по всей России и круглосуточная поддержка по бесплатному телефону по всей России: 8-800-775-1060
Изображение
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