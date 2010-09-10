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Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества
Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества ждут своих обладательниц!!!
PUDRA - это интернет-магазин косметики и парфюмерии, ориентированный на молодую, прогрессивную аудиторию, внимательно следящую за новинками и трендами в области бьюти-индустрии. Вместе с тем, мы не забываем о вечных ценностях - классике и “высоких” марках. Задача, которую ставит перед собой PUDRA - предлагать клиентам оптимальный баланс остромодных и проверенных брендов.
Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.
На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.
Бесплатная доставка по всей России и круглосуточная поддержка по бесплатному телефону по всей России: 8-800-775-1060
PUDRA - это интернет-магазин косметики и парфюмерии, ориентированный на молодую, прогрессивную аудиторию, внимательно следящую за новинками и трендами в области бьюти-индустрии. Вместе с тем, мы не забываем о вечных ценностях - классике и “высоких” марках. Задача, которую ставит перед собой PUDRA - предлагать клиентам оптимальный баланс остромодных и проверенных брендов.
Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.
На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.
Бесплатная доставка по всей России и круглосуточная поддержка по бесплатному телефону по всей России: 8-800-775-1060
http://seo-swat.ru//J0Puy
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