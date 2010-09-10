Рязанские СМИ:)))

Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.

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неместный
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 09:21

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение неместный » 07 июл 2017, 09:53

Ха..Ха.. известная тема - «денег нет, но вы держитесь!» :roll: У всех руководителей мания величия, такова стадная природа человеческой скотины. Разница в том, что этот урод, как говорят его холопы из телекомпании, уже грезит наяву: "Я, Дуче...! Я, дуче..!". А это опасно не только для думцев, но и всех окружающих - психопатия сама по себе не проходит, пока кого-нибудь не загрызет.... тогда Фомин поймет, что сумасшедшего пригрел :mrgreen: .
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11195
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение UNCLE1911 » 08 июл 2017, 09:29

Ему есть с кого брать пример. В Москве есть Д. Киселев, хитрожопец еще тот. Но никто не собирается его сдвигать, его только повышают. Так что успокойтесь, примите удобную позу и расслабьте анус.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Zorro2017
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 июн 2017, 22:12

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение Zorro2017 » 09 июл 2017, 11:46

Для членов этого известного общественного объединения, характерны и обильны все человеческие пороки, особенно их отличает склонность к мздоимству. Список Рашкина пополняется ежемесячно, по стране стремительно множится число уголовных дел с участием этих членов. Раньше чё хотели, то и делали, теперь в СИЗО и на отсидку, вместо теплых стран, купания своих наложниц в ванных с французским шампанским и безмерного презирания быдла из окон персональных майбахов. Давно пора соответствующим структурам их обширные личные постройки реквизировать и оффшорные счета потрошить, да и у вышеуказанного дуче тоже.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11195
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение UNCLE1911 » 10 июл 2017, 04:56

Zorro2017 писал(а):Для членов этого известного общественного объединения, характерны и обильны все человеческие пороки, особенно их отличает склонность к мздоимству. Список Рашкина пополняется ежемесячно, по стране стремительно множится число уголовных дел с участием этих членов. Раньше чё хотели, то и делали, теперь в СИЗО и на отсидку, вместо теплых стран, купания своих наложниц в ванных с французским шампанским и безмерного презирания быдла из окон персональных майбахов. Давно пора соответствующим структурам их обширные личные постройки реквизировать и оффшорные счета потрошить, да и у вышеуказанного дуче тоже.

Какого общественного объединения? Нука, давайте откройте нам глаза!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6087
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ivanes » 10 июл 2017, 16:24

Старик пора бы знать Рашкина из КПРФ.
Тут и список https://rlist.kprf.ru/

В Саратове козлом отпущения назначен первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, который, оказывается, "немедленно по прибытии спецрейсом из Москвы (примерно как король Исландии - С.К.) принял решение о перекрытии улицы, в котором приняли участие 182 человека, все члены обкома КПРФ".2004г
http://www.compromat.ru/page_16098.htm

Одним из приближенных к главе Ростеха лоббистов является депутат Государственной Думы от КПРФ Павел Дорохин — ранее судимый и близкий к беглому олигарху Михаилу Ходорковского.
http://kompromat1.info/articles/15389-k ... A%F0%FB%EC

29 июня 2017 года состоялся пленум Йошкар-Олинского городского отделения КПРФ, на котором было принято решение выразить недоверие Первому секретарю КПРФ Марий Эл Ивану Казанкову, а также его помощникам в связи с предательством интересов избирателей КПРФ и официальной поддержкой на выборах Главы Марий Эл представителя Единой России Александра Евстифеева.
https://7x7-journal.ru/post/96359
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6087
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение ivanes » 10 июл 2017, 16:34

- Строительная сфера является одной из самых коррупционных отраслей, и проходящие через нее большие объемы денежных средств являются мощной питательной средой для нарушений законодательства. Результативное противодействие коррупции во многом зависит от последовательной государственной политики, - сказал Сергей Левченко,губернатор Иркутской обл.,член Президиума ЦК КПРФ,1-ый секретарь Иркутского обкома КПРФ


Закупки для регионального Правительства осуществляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. В 2016 году оно провело 306 закупок в сфере строительства на общую сумму 13 млрд рублей. Было заключено 286 контрактов. По причине несоответствия предложений участников требованиям к строительным материалам было отклонено 300 заявок, это 11,5% от общего числа. В антимонопольный орган было подано 13 жалоб, по 6 из них заказчик был признан нарушившим требования законодательства.
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Taument
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 15:24

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение Taument » 11 июл 2017, 15:37

Про таких как дуче Дрейлих классик (октябрь 1824) написал:
...полуневежда,
К тому ж еще полуподлец!..
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что полным будет наконец.
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Кагир
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 17:02

Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение Кагир » 12 июл 2017, 17:09

Такое впечатление, что СМИ в городе нету, не обсуждается контент. Обсуждение какого-то маразма одними и теми же оппонентами. Старость не в радость.. Веселее как-то про дрейлихеровскую говенную гоп-кампанию.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3497
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение Vredtech » 15 июл 2017, 20:18

Кагир писал(а):Такое впечатление, что СМИ в городе нету, не обсуждается контент. Обсуждение какого-то маразма одними и теми же оппонентами. Старость не в радость.. Веселее как-то про дрейлихеровскую говенную гоп-кампанию.


Опа... новорег права качает )))

Этот форум сдох. Тут только рекламщики и спамеры, ну ещё Иванес работает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3497
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Рязанские СМИ:)))

Сообщение Vredtech » Вчера, 21:46

Мдя... сайт RZN уже новости от взломанных аккаунтов лепит... поздравляю, ребята!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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