Рязанские СМИ:)))
Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.
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Re: Рязанские СМИ:)))
Ха..Ха.. известная тема - «денег нет, но вы держитесь!» У всех руководителей мания величия, такова стадная природа человеческой скотины. Разница в том, что этот урод, как говорят его холопы из телекомпании, уже грезит наяву: "Я, Дуче...! Я, дуче..!". А это опасно не только для думцев, но и всех окружающих - психопатия сама по себе не проходит, пока кого-нибудь не загрызет.... тогда Фомин поймет, что сумасшедшего пригрел .
Re: Рязанские СМИ:)))
Ему есть с кого брать пример. В Москве есть Д. Киселев, хитрожопец еще тот. Но никто не собирается его сдвигать, его только повышают. Так что успокойтесь, примите удобную позу и расслабьте анус.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Рязанские СМИ:)))
Для членов этого известного общественного объединения, характерны и обильны все человеческие пороки, особенно их отличает склонность к мздоимству. Список Рашкина пополняется ежемесячно, по стране стремительно множится число уголовных дел с участием этих членов. Раньше чё хотели, то и делали, теперь в СИЗО и на отсидку, вместо теплых стран, купания своих наложниц в ванных с французским шампанским и безмерного презирания быдла из окон персональных майбахов. Давно пора соответствующим структурам их обширные личные постройки реквизировать и оффшорные счета потрошить, да и у вышеуказанного дуче тоже.
Re: Рязанские СМИ:)))
Zorro2017 писал(а):Для членов этого известного общественного объединения, характерны и обильны все человеческие пороки, особенно их отличает склонность к мздоимству. Список Рашкина пополняется ежемесячно, по стране стремительно множится число уголовных дел с участием этих членов. Раньше чё хотели, то и делали, теперь в СИЗО и на отсидку, вместо теплых стран, купания своих наложниц в ванных с французским шампанским и безмерного презирания быдла из окон персональных майбахов. Давно пора соответствующим структурам их обширные личные постройки реквизировать и оффшорные счета потрошить, да и у вышеуказанного дуче тоже.
Какого общественного объединения? Нука, давайте откройте нам глаза!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Рязанские СМИ:)))
Старик пора бы знать Рашкина из КПРФ.
Тут и список https://rlist.kprf.ru/
В Саратове козлом отпущения назначен первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, который, оказывается, "немедленно по прибытии спецрейсом из Москвы (примерно как король Исландии - С.К.) принял решение о перекрытии улицы, в котором приняли участие 182 человека, все члены обкома КПРФ".2004г
http://www.compromat.ru/page_16098.htm
Одним из приближенных к главе Ростеха лоббистов является депутат Государственной Думы от КПРФ Павел Дорохин — ранее судимый и близкий к беглому олигарху Михаилу Ходорковского.
http://kompromat1.info/articles/15389-k ... A%F0%FB%EC
29 июня 2017 года состоялся пленум Йошкар-Олинского городского отделения КПРФ, на котором было принято решение выразить недоверие Первому секретарю КПРФ Марий Эл Ивану Казанкову, а также его помощникам в связи с предательством интересов избирателей КПРФ и официальной поддержкой на выборах Главы Марий Эл представителя Единой России Александра Евстифеева.
https://7x7-journal.ru/post/96359
Тут и список https://rlist.kprf.ru/
В Саратове козлом отпущения назначен первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, который, оказывается, "немедленно по прибытии спецрейсом из Москвы (примерно как король Исландии - С.К.) принял решение о перекрытии улицы, в котором приняли участие 182 человека, все члены обкома КПРФ".2004г
http://www.compromat.ru/page_16098.htm
Одним из приближенных к главе Ростеха лоббистов является депутат Государственной Думы от КПРФ Павел Дорохин — ранее судимый и близкий к беглому олигарху Михаилу Ходорковского.
http://kompromat1.info/articles/15389-k ... A%F0%FB%EC
29 июня 2017 года состоялся пленум Йошкар-Олинского городского отделения КПРФ, на котором было принято решение выразить недоверие Первому секретарю КПРФ Марий Эл Ивану Казанкову, а также его помощникам в связи с предательством интересов избирателей КПРФ и официальной поддержкой на выборах Главы Марий Эл представителя Единой России Александра Евстифеева.
https://7x7-journal.ru/post/96359
Re: Рязанские СМИ:)))
- Строительная сфера является одной из самых коррупционных отраслей, и проходящие через нее большие объемы денежных средств являются мощной питательной средой для нарушений законодательства. Результативное противодействие коррупции во многом зависит от последовательной государственной политики, - сказал Сергей Левченко,губернатор Иркутской обл.,член Президиума ЦК КПРФ,1-ый секретарь Иркутского обкома КПРФ
Закупки для регионального Правительства осуществляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. В 2016 году оно провело 306 закупок в сфере строительства на общую сумму 13 млрд рублей. Было заключено 286 контрактов. По причине несоответствия предложений участников требованиям к строительным материалам было отклонено 300 заявок, это 11,5% от общего числа. В антимонопольный орган было подано 13 жалоб, по 6 из них заказчик был признан нарушившим требования законодательства.
Закупки для регионального Правительства осуществляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. В 2016 году оно провело 306 закупок в сфере строительства на общую сумму 13 млрд рублей. Было заключено 286 контрактов. По причине несоответствия предложений участников требованиям к строительным материалам было отклонено 300 заявок, это 11,5% от общего числа. В антимонопольный орган было подано 13 жалоб, по 6 из них заказчик был признан нарушившим требования законодательства.
Re: Рязанские СМИ:)))
Про таких как дуче Дрейлих классик (октябрь 1824) написал:
...полуневежда,
К тому ж еще полуподлец!..
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что полным будет наконец.
...полуневежда,
К тому ж еще полуподлец!..
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что полным будет наконец.
Re: Рязанские СМИ:)))
Такое впечатление, что СМИ в городе нету, не обсуждается контент. Обсуждение какого-то маразма одними и теми же оппонентами. Старость не в радость.. Веселее как-то про дрейлихеровскую говенную гоп-кампанию.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3497
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Рязанские СМИ:)))
Кагир писал(а):Такое впечатление, что СМИ в городе нету, не обсуждается контент. Обсуждение какого-то маразма одними и теми же оппонентами. Старость не в радость.. Веселее как-то про дрейлихеровскую говенную гоп-кампанию.
Опа... новорег права качает )))
Этот форум сдох. Тут только рекламщики и спамеры, ну ещё Иванес работает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3497
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Рязанские СМИ:)))
Мдя... сайт RZN уже новости от взломанных аккаунтов лепит... поздравляю, ребята!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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