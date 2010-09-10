Сообщение Zorro2017 » 09 июл 2017, 11:46

Для членов этого известного общественного объединения, характерны и обильны все человеческие пороки, особенно их отличает склонность к мздоимству. Список Рашкина пополняется ежемесячно, по стране стремительно множится число уголовных дел с участием этих членов. Раньше чё хотели, то и делали, теперь в СИЗО и на отсидку, вместо теплых стран, купания своих наложниц в ванных с французским шампанским и безмерного презирания быдла из окон персональных майбахов. Давно пора соответствующим структурам их обширные личные постройки реквизировать и оффшорные счета потрошить, да и у вышеуказанного дуче тоже.