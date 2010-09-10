Рязанские СМИ:)))
Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.
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Re: Рязанские СМИ:)))
Ему есть с кого брать пример. В Москве есть Д. Киселев, хитрожопец еще тот. Но никто не собирается его сдвигать, его только повышают. Так что успокойтесь, примите удобную позу и расслабьте анус.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Рязанские СМИ:)))
Для членов этого известного общественного объединения, характерны и обильны все человеческие пороки, особенно их отличает склонность к мздоимству. Список Рашкина пополняется ежемесячно, по стране стремительно множится число уголовных дел с участием этих членов. Раньше чё хотели, то и делали, теперь в СИЗО и на отсидку, вместо теплых стран, купания своих наложниц в ванных с французским шампанским и безмерного презирания быдла из окон персональных майбахов. Давно пора соответствующим структурам их обширные личные постройки реквизировать и оффшорные счета потрошить, да и у вышеуказанного дуче тоже.
Re: Рязанские СМИ:)))
Zorro2017 писал(а):Для членов этого известного общественного объединения, характерны и обильны все человеческие пороки, особенно их отличает склонность к мздоимству. Список Рашкина пополняется ежемесячно, по стране стремительно множится число уголовных дел с участием этих членов. Раньше чё хотели, то и делали, теперь в СИЗО и на отсидку, вместо теплых стран, купания своих наложниц в ванных с французским шампанским и безмерного презирания быдла из окон персональных майбахов. Давно пора соответствующим структурам их обширные личные постройки реквизировать и оффшорные счета потрошить, да и у вышеуказанного дуче тоже.
Какого общественного объединения? Нука, давайте откройте нам глаза!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Рязанские СМИ:)))
Старик пора бы знать Рашкина из КПРФ.
Тут и список https://rlist.kprf.ru/
В Саратове козлом отпущения назначен первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, который, оказывается, "немедленно по прибытии спецрейсом из Москвы (примерно как король Исландии - С.К.) принял решение о перекрытии улицы, в котором приняли участие 182 человека, все члены обкома КПРФ".2004г
http://www.compromat.ru/page_16098.htm
Одним из приближенных к главе Ростеха лоббистов является депутат Государственной Думы от КПРФ Павел Дорохин — ранее судимый и близкий к беглому олигарху Михаилу Ходорковского.
http://kompromat1.info/articles/15389-k ... A%F0%FB%EC
29 июня 2017 года состоялся пленум Йошкар-Олинского городского отделения КПРФ, на котором было принято решение выразить недоверие Первому секретарю КПРФ Марий Эл Ивану Казанкову, а также его помощникам в связи с предательством интересов избирателей КПРФ и официальной поддержкой на выборах Главы Марий Эл представителя Единой России Александра Евстифеева.
https://7x7-journal.ru/post/96359
Тут и список https://rlist.kprf.ru/
В Саратове козлом отпущения назначен первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, который, оказывается, "немедленно по прибытии спецрейсом из Москвы (примерно как король Исландии - С.К.) принял решение о перекрытии улицы, в котором приняли участие 182 человека, все члены обкома КПРФ".2004г
http://www.compromat.ru/page_16098.htm
Одним из приближенных к главе Ростеха лоббистов является депутат Государственной Думы от КПРФ Павел Дорохин — ранее судимый и близкий к беглому олигарху Михаилу Ходорковского.
http://kompromat1.info/articles/15389-k ... A%F0%FB%EC
29 июня 2017 года состоялся пленум Йошкар-Олинского городского отделения КПРФ, на котором было принято решение выразить недоверие Первому секретарю КПРФ Марий Эл Ивану Казанкову, а также его помощникам в связи с предательством интересов избирателей КПРФ и официальной поддержкой на выборах Главы Марий Эл представителя Единой России Александра Евстифеева.
https://7x7-journal.ru/post/96359
Re: Рязанские СМИ:)))
- Строительная сфера является одной из самых коррупционных отраслей, и проходящие через нее большие объемы денежных средств являются мощной питательной средой для нарушений законодательства. Результативное противодействие коррупции во многом зависит от последовательной государственной политики, - сказал Сергей Левченко,губернатор Иркутской обл.,член Президиума ЦК КПРФ,1-ый секретарь Иркутского обкома КПРФ
Закупки для регионального Правительства осуществляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. В 2016 году оно провело 306 закупок в сфере строительства на общую сумму 13 млрд рублей. Было заключено 286 контрактов. По причине несоответствия предложений участников требованиям к строительным материалам было отклонено 300 заявок, это 11,5% от общего числа. В антимонопольный орган было подано 13 жалоб, по 6 из них заказчик был признан нарушившим требования законодательства.
Закупки для регионального Правительства осуществляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. В 2016 году оно провело 306 закупок в сфере строительства на общую сумму 13 млрд рублей. Было заключено 286 контрактов. По причине несоответствия предложений участников требованиям к строительным материалам было отклонено 300 заявок, это 11,5% от общего числа. В антимонопольный орган было подано 13 жалоб, по 6 из них заказчик был признан нарушившим требования законодательства.
Re: Рязанские СМИ:)))
Про таких как дуче Дрейлих классик (октябрь 1824) написал:
...полуневежда,
К тому ж еще полуподлец!..
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что полным будет наконец.
...полуневежда,
К тому ж еще полуподлец!..
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что полным будет наконец.
Re: Рязанские СМИ:)))
Такое впечатление, что СМИ в городе нету, не обсуждается контент. Обсуждение какого-то маразма одними и теми же оппонентами. Старость не в радость.. Веселее как-то про дрейлихеровскую говенную гоп-кампанию.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3498
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Рязанские СМИ:)))
Кагир писал(а):Такое впечатление, что СМИ в городе нету, не обсуждается контент. Обсуждение какого-то маразма одними и теми же оппонентами. Старость не в радость.. Веселее как-то про дрейлихеровскую говенную гоп-кампанию.
Опа... новорег права качает )))
Этот форум сдох. Тут только рекламщики и спамеры, ну ещё Иванес работает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3498
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Рязанские СМИ:)))
Мдя... сайт RZN уже новости от взломанных аккаунтов лепит... поздравляю, ребята!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Рязанские СМИ:)))
Vredtech писал(а):
Опа... новорег права качает )))
Этот форум сдох. Тут только рекламщики и спамеры, ну ещё Иванес работает.
Междусобойчик закончился после регистрации форума в качестве электронного СМИ
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-41916, выдано
Роскомнадзором 10.09.2010 г.
Отмените и введите отказ от регистрации иногородних. Все встанет на свои места.Днюха,Сброрище,новости только rzn.
Тогда сразу станет интересен форум. Будто не знаете,что обнищавшее население Рязани строит до 500 тыс кв.м жилья.
Бюджет города и области повяз в долгах.
И не будет сыпаться "грязь" на бальзам души в виде перечня закрывшихся предприятий. И региональный валовый продукт Рязани не достиг уровня 1990г.
Спам и рекламу обязаны удалять админы. Или они ушли от своих обязанностей?
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