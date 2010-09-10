Рязанские СМИ:)))
Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.
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Re: Рязанские СМИ:)))
Ему есть с кого брать пример. В Москве есть Д. Киселев, хитрожопец еще тот. Но никто не собирается его сдвигать, его только повышают. Так что успокойтесь, примите удобную позу и расслабьте анус.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Рязанские СМИ:)))
Для членов этого известного общественного объединения, характерны и обильны все человеческие пороки, особенно их отличает склонность к мздоимству. Список Рашкина пополняется ежемесячно, по стране стремительно множится число уголовных дел с участием этих членов. Раньше чё хотели, то и делали, теперь в СИЗО и на отсидку, вместо теплых стран, купания своих наложниц в ванных с французским шампанским и безмерного презирания быдла из окон персональных майбахов. Давно пора соответствующим структурам их обширные личные постройки реквизировать и оффшорные счета потрошить, да и у вышеуказанного дуче тоже.
Re: Рязанские СМИ:)))
Zorro2017 писал(а):Для членов этого известного общественного объединения, характерны и обильны все человеческие пороки, особенно их отличает склонность к мздоимству. Список Рашкина пополняется ежемесячно, по стране стремительно множится число уголовных дел с участием этих членов. Раньше чё хотели, то и делали, теперь в СИЗО и на отсидку, вместо теплых стран, купания своих наложниц в ванных с французским шампанским и безмерного презирания быдла из окон персональных майбахов. Давно пора соответствующим структурам их обширные личные постройки реквизировать и оффшорные счета потрошить, да и у вышеуказанного дуче тоже.
Какого общественного объединения? Нука, давайте откройте нам глаза!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Рязанские СМИ:)))
Старик пора бы знать Рашкина из КПРФ.
Тут и список https://rlist.kprf.ru/
В Саратове козлом отпущения назначен первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, который, оказывается, "немедленно по прибытии спецрейсом из Москвы (примерно как король Исландии - С.К.) принял решение о перекрытии улицы, в котором приняли участие 182 человека, все члены обкома КПРФ".2004г
http://www.compromat.ru/page_16098.htm
Одним из приближенных к главе Ростеха лоббистов является депутат Государственной Думы от КПРФ Павел Дорохин — ранее судимый и близкий к беглому олигарху Михаилу Ходорковского.
http://kompromat1.info/articles/15389-k ... A%F0%FB%EC
29 июня 2017 года состоялся пленум Йошкар-Олинского городского отделения КПРФ, на котором было принято решение выразить недоверие Первому секретарю КПРФ Марий Эл Ивану Казанкову, а также его помощникам в связи с предательством интересов избирателей КПРФ и официальной поддержкой на выборах Главы Марий Эл представителя Единой России Александра Евстифеева.
https://7x7-journal.ru/post/96359
Тут и список https://rlist.kprf.ru/
В Саратове козлом отпущения назначен первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, который, оказывается, "немедленно по прибытии спецрейсом из Москвы (примерно как король Исландии - С.К.) принял решение о перекрытии улицы, в котором приняли участие 182 человека, все члены обкома КПРФ".2004г
http://www.compromat.ru/page_16098.htm
Одним из приближенных к главе Ростеха лоббистов является депутат Государственной Думы от КПРФ Павел Дорохин — ранее судимый и близкий к беглому олигарху Михаилу Ходорковского.
http://kompromat1.info/articles/15389-k ... A%F0%FB%EC
29 июня 2017 года состоялся пленум Йошкар-Олинского городского отделения КПРФ, на котором было принято решение выразить недоверие Первому секретарю КПРФ Марий Эл Ивану Казанкову, а также его помощникам в связи с предательством интересов избирателей КПРФ и официальной поддержкой на выборах Главы Марий Эл представителя Единой России Александра Евстифеева.
https://7x7-journal.ru/post/96359
Re: Рязанские СМИ:)))
- Строительная сфера является одной из самых коррупционных отраслей, и проходящие через нее большие объемы денежных средств являются мощной питательной средой для нарушений законодательства. Результативное противодействие коррупции во многом зависит от последовательной государственной политики, - сказал Сергей Левченко,губернатор Иркутской обл.,член Президиума ЦК КПРФ,1-ый секретарь Иркутского обкома КПРФ
Закупки для регионального Правительства осуществляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. В 2016 году оно провело 306 закупок в сфере строительства на общую сумму 13 млрд рублей. Было заключено 286 контрактов. По причине несоответствия предложений участников требованиям к строительным материалам было отклонено 300 заявок, это 11,5% от общего числа. В антимонопольный орган было подано 13 жалоб, по 6 из них заказчик был признан нарушившим требования законодательства.
Закупки для регионального Правительства осуществляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. В 2016 году оно провело 306 закупок в сфере строительства на общую сумму 13 млрд рублей. Было заключено 286 контрактов. По причине несоответствия предложений участников требованиям к строительным материалам было отклонено 300 заявок, это 11,5% от общего числа. В антимонопольный орган было подано 13 жалоб, по 6 из них заказчик был признан нарушившим требования законодательства.
Re: Рязанские СМИ:)))
Про таких как дуче Дрейлих классик (октябрь 1824) написал:
...полуневежда,
К тому ж еще полуподлец!..
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что полным будет наконец.
...полуневежда,
К тому ж еще полуподлец!..
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что полным будет наконец.
Re: Рязанские СМИ:)))
Такое впечатление, что СМИ в городе нету, не обсуждается контент. Обсуждение какого-то маразма одними и теми же оппонентами. Старость не в радость.. Веселее как-то про дрейлихеровскую говенную гоп-кампанию.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Рязанские СМИ:)))
Кагир писал(а):Такое впечатление, что СМИ в городе нету, не обсуждается контент. Обсуждение какого-то маразма одними и теми же оппонентами. Старость не в радость.. Веселее как-то про дрейлихеровскую говенную гоп-кампанию.
Опа... новорег права качает )))
Этот форум сдох. Тут только рекламщики и спамеры, ну ещё Иванес работает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Рязанские СМИ:)))
Мдя... сайт RZN уже новости от взломанных аккаунтов лепит... поздравляю, ребята!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Рязанские СМИ:)))
Vredtech писал(а):
Опа... новорег права качает )))
Этот форум сдох. Тут только рекламщики и спамеры, ну ещё Иванес работает.
Междусобойчик закончился после регистрации форума в качестве электронного СМИ
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-41916, выдано
Роскомнадзором 10.09.2010 г.
Отмените и введите отказ от регистрации иногородних. Все встанет на свои места.Днюха,Сброрище,новости только rzn.
Тогда сразу станет интересен форум. Будто не знаете,что обнищавшее население Рязани строит до 500 тыс кв.м жилья.
Бюджет города и области повяз в долгах.
И не будет сыпаться "грязь" на бальзам души в виде перечня закрывшихся предприятий. И региональный валовый продукт Рязани не достиг уровня 1990г.
Спам и рекламу обязаны удалять админы. Или они ушли от своих обязанностей?
Re: Рязанские СМИ:)))
Молва стелется по Рязани. Скоро, кажись 24 ноября, в Рязань приезжает Р. А. Сабитов заместитель
генерального директора ВГТРК, Будет нажимать "красную кнопку" - "запускать" цифровое телевидение Руси.
Потом пьянка-банкет в селе Поляны "Окская жемчужина", на колесе Сабитова катать будут. Что такое цифровое вещание в ГТРК "Ока", нетрудно представить: 15 ноября дрейлиховцы, вечером, только часть программы на России-24 выдали в эфир - компьютер накрылся. А 24 октября, вечером, вообще на России-24 все новости вышли без звука. Директор Дрейлих не виноват?, это же цифрА! Покатать бы на этом колесе самого Дрейлиха, да нагишом на всю ночь - заднюю часть поморозил, тогда бы и цифрА нормальная пошла...
генерального директора ВГТРК, Будет нажимать "красную кнопку" - "запускать" цифровое телевидение Руси.
Потом пьянка-банкет в селе Поляны "Окская жемчужина", на колесе Сабитова катать будут. Что такое цифровое вещание в ГТРК "Ока", нетрудно представить: 15 ноября дрейлиховцы, вечером, только часть программы на России-24 выдали в эфир - компьютер накрылся. А 24 октября, вечером, вообще на России-24 все новости вышли без звука. Директор Дрейлих не виноват?, это же цифрА! Покатать бы на этом колесе самого Дрейлиха, да нагишом на всю ночь - заднюю часть поморозил, тогда бы и цифрА нормальная пошла...
Re: Рязанские СМИ:)))
О снегах и Карабасове -в новостях комент оставить не получается 1.в полном тексте- начальство требует 2. России 1000 лет, а снег каждый год первый
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/11/24/v- ... basov.html
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/11/24/v- ... basov.html
я уеду, я непременно уеду
Re: Рязанские СМИ:)))
12 января состоялся очередной 14-й конкурс "Хрустальный журавль". Особенности от
предыдущих интересны: призом Гран при наградили фотокорреспондента Александра Рюмина.
Наконец-то госпожа Чуляева Ольга из Министерства по делам территорий и информационной
политике Рязанской области признала фотокорреспондентов людьми, это приятно. Не обошлось и
без скандала, как рассказала журналистам Галина Воропаева, ее конкурсный фильм
"Инопланетянин" о Евгении Каширине, озвучивал звукорежиссер Валерий Жалыбин из ГТРК "Ока".
Но озвучка ей не понравилась и она ее полностью убрала и попросила заново озвучить фильм -
Сергея Крехтунова, в недавнем прошлом режиссера ТРК "9 канал", что он и сделал. Каково же
ее было изумление, когда она услышала, что за озвучку ее фильма "хрустальный" приз получил
Валерий Жалыбин, - ни за.. что !!! Когда она предъявила организаторам претензии, член жюри
заявила, что Жалыбин представил на суд жюри конкурса версию своей озвучки, фильм с которой
в эфире не был !? То есть, жюри само себя высекло - рассмотрели версию фильма, которого не
было в эфире, а это категорически запрещено условиями конкурса !!! В пору, в эту ситуацию
вмешаться правоохранительным органам.
Два шеф-редактора ГТРК "Ока" Пронькина и Чикина получили по "журавлю" за проходные
посредственные сюжеты. Это наводит на размышления о неуверенности Чуляевой в своей новой
должности в новом министерстве, и она как может задабривает директора ГТРК "Ока" Дрейлиха,
в надежде на должностишку в его компании, ..в случае чего..! Ну, Чикиной еще можно понять,
она увольняется с ГТРК "Ока", Дрейлих все-таки выдавил ее. Будет работать в совсем другой
отрасли. Беспредельщик Дрейлих в своей сгнившей компании, выкидывает всех неугодных,
сомневающихся в его гениальности, полоумный облдумовец, а власть предержащие держат
напряженный нейтралитет, в надежде что и так сдохнет. За нездоровье сунули "журавля"
Владимиру Бочкову, а когда тот был в здравии, дающим от власти и в голову не приходило
отметить ветерана. Вот такое тяжелое чуляевское наследие!
предыдущих интересны: призом Гран при наградили фотокорреспондента Александра Рюмина.
Наконец-то госпожа Чуляева Ольга из Министерства по делам территорий и информационной
политике Рязанской области признала фотокорреспондентов людьми, это приятно. Не обошлось и
без скандала, как рассказала журналистам Галина Воропаева, ее конкурсный фильм
"Инопланетянин" о Евгении Каширине, озвучивал звукорежиссер Валерий Жалыбин из ГТРК "Ока".
Но озвучка ей не понравилась и она ее полностью убрала и попросила заново озвучить фильм -
Сергея Крехтунова, в недавнем прошлом режиссера ТРК "9 канал", что он и сделал. Каково же
ее было изумление, когда она услышала, что за озвучку ее фильма "хрустальный" приз получил
Валерий Жалыбин, - ни за.. что !!! Когда она предъявила организаторам претензии, член жюри
заявила, что Жалыбин представил на суд жюри конкурса версию своей озвучки, фильм с которой
в эфире не был !? То есть, жюри само себя высекло - рассмотрели версию фильма, которого не
было в эфире, а это категорически запрещено условиями конкурса !!! В пору, в эту ситуацию
вмешаться правоохранительным органам.
Два шеф-редактора ГТРК "Ока" Пронькина и Чикина получили по "журавлю" за проходные
посредственные сюжеты. Это наводит на размышления о неуверенности Чуляевой в своей новой
должности в новом министерстве, и она как может задабривает директора ГТРК "Ока" Дрейлиха,
в надежде на должностишку в его компании, ..в случае чего..! Ну, Чикиной еще можно понять,
она увольняется с ГТРК "Ока", Дрейлих все-таки выдавил ее. Будет работать в совсем другой
отрасли. Беспредельщик Дрейлих в своей сгнившей компании, выкидывает всех неугодных,
сомневающихся в его гениальности, полоумный облдумовец, а власть предержащие держат
напряженный нейтралитет, в надежде что и так сдохнет. За нездоровье сунули "журавля"
Владимиру Бочкову, а когда тот был в здравии, дающим от власти и в голову не приходило
отметить ветерана. Вот такое тяжелое чуляевское наследие!
Re: Рязанские СМИ:)))
«Коррупция остается одним из самых основных негативных проявлений, которые подрывают доверие к власти. Как губернатор я крайне негативно отношусь к этому явлению и считаю, что это недопустимо», — подчеркнул Любимов.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2018/1/19/lyu ... lasti.html
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2018/1/19/lyu ... lasti.html
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