Сообщение gektar » 19 янв 2018, 15:33

12 января состоялся очередной 14-й конкурс "Хрустальный журавль". Особенности от

предыдущих интересны: призом Гран при наградили фотокорреспондента Александра Рюмина.

Наконец-то госпожа Чуляева Ольга из Министерства по делам территорий и информационной

политике Рязанской области признала фотокорреспондентов людьми, это приятно. Не обошлось и

без скандала, как рассказала журналистам Галина Воропаева, ее конкурсный фильм

"Инопланетянин" о Евгении Каширине, озвучивал звукорежиссер Валерий Жалыбин из ГТРК "Ока".

Но озвучка ей не понравилась и она ее полностью убрала и попросила заново озвучить фильм -

Сергея Крехтунова, в недавнем прошлом режиссера ТРК "9 канал", что он и сделал. Каково же

ее было изумление, когда она услышала, что за озвучку ее фильма "хрустальный" приз получил

Валерий Жалыбин, - ни за.. что !!! Когда она предъявила организаторам претензии, член жюри

заявила, что Жалыбин представил на суд жюри конкурса версию своей озвучки, фильм с которой

в эфире не был !? То есть, жюри само себя высекло - рассмотрели версию фильма, которого не

было в эфире, а это категорически запрещено условиями конкурса !!! В пору, в эту ситуацию

вмешаться правоохранительным органам.

Два шеф-редактора ГТРК "Ока" Пронькина и Чикина получили по "журавлю" за проходные

посредственные сюжеты. Это наводит на размышления о неуверенности Чуляевой в своей новой

должности в новом министерстве, и она как может задабривает директора ГТРК "Ока" Дрейлиха,

в надежде на должностишку в его компании, ..в случае чего..! Ну, Чикиной еще можно понять,

она увольняется с ГТРК "Ока", Дрейлих все-таки выдавил ее. Будет работать в совсем другой

отрасли. Беспредельщик Дрейлих в своей сгнившей компании, выкидывает всех неугодных,

сомневающихся в его гениальности, полоумный облдумовец, а власть предержащие держат

напряженный нейтралитет, в надежде что и так сдохнет. За нездоровье сунули "журавля"

Владимиру Бочкову, а когда тот был в здравии, дающим от власти и в голову не приходило

отметить ветерана. Вот такое тяжелое чуляевское наследие!