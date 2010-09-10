Сообщение Bonya » Сегодня, 15:39

По информации патриарха рязанской журналистики Галины Воропаевой танцы с бубнами вокруг отравленного "красного" озера, площадью около 20000 квадратных метров, в Недостоево, активно продолжаются. Как сообщил источник с завода Тяжпрессмаш руководство завода Точинвест обвинило соседей в ненадлежащей эксплуатации шламоотстойника, указав их вину в тяжелейшем по последствиям загрязнении промышленными отходами пойменного озера в Недостоево этой весной, начиная с декабря 2017 года, когда некоторые показатели ядовитых веществ в воде озера превысили допустимую норму в 900 раз!!! Тяжпрессмашевцы возмутились ложными обвинениями со стороны Точинвеста и провели собственное расследование, доказав природоохранным ведомствам, что произошло возмутительное по масштабам преступление: тонны ядовитых отходов намеренно сброшены с территории завода Точинвест в Недостоевское озеро.

То есть наступила вторая часть мармезонского балета.

Рязанская прокуратура вынуждена была реагировать - потревожить ведомство неприкасаемого Коськина И.В., президента ФПК Инвест, в состав которого и входит завод Точинвест: в минприроды поступило определение по вышеуказанному происшествию. Надо отдать должное Рязанское минприроды заметило прокурорский запрос и наказало завод Точинвест штрафом аж в 13000 рублей, не верующим повторяем текстом: тринадцать тысяч рублей!? Это "жесть" наказание за отравленное навсегда ценное пойменное озеро; по мнению специалистов - (по структуре ядовитых веществ находящихся в воде) восстановлению не подлежит. Про людей живущих на берегу этого озера, ни городская администрация, ни прокурорско-природохранная братия и не вспомнила, им теперь до смерти дышать ядовитыми испарениями водоёма, из которого они брали воду для полива огородов, да и вся желающая Рязанская публика купалась вместе с детьми в озере. Никакой информации от властей по составу отравленной воды им предоставлено не было: кто-то безмолвно вколотил убогую обломанную табличку "купание запрещено" и все. Есть пикантная подробность этого места, о которой наглухо существует запрет, на обсуждение этой темы: озеро пойменное и ядовитая лавина отравленной воды уже весной хлынула в Оку, до Дятьковского городского водозабора совсем не далеко,когда "рванет" водопровод по полной программе никто не знает, могут быть отравлены тысячи людей пьющих эту воду из водопровода. Тогда уж точно, многим рязанским чиновникам определят местопребывание в не столь отдаленных местах, другим, кому больше повезет, придется искать другую работу. А сейчас власть имущие заинтересованные по разным поводам лица, бдительно следят, чтобы правдивая официальная информация о преступлении с отравлением озера не вышла на федеральный уровень. Галина Дмитриевна рассказывает о загадочном и странном поведении своего теленачальника Дрейлиха, по соместительству возглавляющего Комитет по экологии и природопользованию Рязоблдумы. Сначала приватизировавший телекомпанию ОКА начальник Дрейлих В.В. дал разрешение журналистам на производство сюжета по теме отравления озера, но по мере выяснения источника загрянения начальственный гнев стал громоподобен, исключительный запрет на сюжеты затрагивающие интересы владеющего миллиардными доходами господина Коськина. гореруководитель Дрейлих "прославившийся" многочисленными преступными попираниями законов, промолчал даже когда было предложение отдать видеоматериалы съемок по теме отравленного озера в передачу Дежурная часть канала Россия-1, сейчас сотрудники страшаться даже заикаться об этом. Мздоимец Дрейлих отрабатывает заказ хозяина местного криминалитета - молчание "золото", а учитывая многомиллиардные доходы заказчика кусочек этого "золота" увесистый, Исходя из этих умопостроений и мизер-штраф в 13 тысяч понятен.

Остается только гадать распространяется ли федеральная государственная власть на рязанские экологические проблемы или они существуют по законам исходя из чьих-то многомиллиардных интересов. Логично предположить, что если бы какая-то государственная власть существовала, то можно было бы поставить вопрос о рекультивации и обеззараживании отравленного озера за счет все тех же многомиллиардных доходов отравителя, а сотням жителей у озера предоставить существенные финансовые компенсации, по крайней мере это было бы справедливо, а, господин Коськин ? Ваши предприятия Кожзавод и Точинвест с образцовой периодичностью отравляют это озеро по меньшей мере два раза в год, но в этом случае вы превзошли все объемы за много лет, наглядный результат природоохранно-прокурорской и рязоблдумовской слепоты - как только взор природных правоохранителей вдруг обращается в промышленную зону Недостоева на их божьей росы глазах всплывает сразу бельмо мешающее видеть истину, т.е. в пору вмешаться офтальмологам из СКР, у них оказывать помощь прозревать истину иногда получается.