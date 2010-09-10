Рязанские СМИ:)))
Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.
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Re: Рязанские СМИ:)))
На полигоне в Рязанской области десантировалась дивизия ВДВ из Иванова. Было задействовано более 50 самолетов ИЛ-76 и Руслан. Экипажи БМД десантировались в машинах.
Re: Рязанские СМИ:)))
По информации патриарха рязанской журналистики Галины Воропаевой танцы с бубнами вокруг отравленного "красного" озера, площадью около 20000 квадратных метров, в Недостоево, активно продолжаются. Как сообщил источник с завода Тяжпрессмаш руководство завода Точинвест обвинило соседей в ненадлежащей эксплуатации шламоотстойника, указав их вину в тяжелейшем по последствиям загрязнении промышленными отходами пойменного озера в Недостоево этой весной, начиная с декабря 2017 года, когда некоторые показатели ядовитых веществ в воде озера превысили допустимую норму в 900 раз!!! Тяжпрессмашевцы возмутились ложными обвинениями со стороны Точинвеста и провели собственное расследование, доказав природоохранным ведомствам, что произошло возмутительное по масштабам преступление: тонны ядовитых отходов намеренно сброшены с территории завода Точинвест в Недостоевское озеро.
То есть наступила вторая часть мармезонского балета.
Рязанская прокуратура вынуждена была реагировать - потревожить ведомство неприкасаемого Коськина И.В., президента ФПК Инвест, в состав которого и входит завод Точинвест: в минприроды поступило определение по вышеуказанному происшествию. Надо отдать должное Рязанское минприроды заметило прокурорский запрос и наказало завод Точинвест штрафом аж в 13000 рублей, не верующим повторяем текстом: тринадцать тысяч рублей!? Это "жесть" наказание за отравленное навсегда ценное пойменное озеро; по мнению специалистов - (по структуре ядовитых веществ находящихся в воде) восстановлению не подлежит. Про людей живущих на берегу этого озера, ни городская администрация, ни прокурорско-природохранная братия и не вспомнила, им теперь до смерти дышать ядовитыми испарениями водоёма, из которого они брали воду для полива огородов, да и вся желающая Рязанская публика купалась вместе с детьми в озере. Никакой информации от властей по составу отравленной воды им предоставлено не было: кто-то безмолвно вколотил убогую обломанную табличку "купание запрещено" и все. Есть пикантная подробность этого места, о которой наглухо существует запрет, на обсуждение этой темы: озеро пойменное и ядовитая лавина отравленной воды уже весной хлынула в Оку, до Дятьковского городского водозабора совсем не далеко,когда "рванет" водопровод по полной программе никто не знает, могут быть отравлены тысячи людей пьющих эту воду из водопровода. Тогда уж точно, многим рязанским чиновникам определят местопребывание в не столь отдаленных местах, другим, кому больше повезет, придется искать другую работу. А сейчас власть имущие заинтересованные по разным поводам лица, бдительно следят, чтобы правдивая официальная информация о преступлении с отравлением озера не вышла на федеральный уровень. Галина Дмитриевна рассказывает о загадочном и странном поведении своего теленачальника Дрейлиха, по соместительству возглавляющего Комитет по экологии и природопользованию Рязоблдумы. Сначала приватизировавший телекомпанию ОКА начальник Дрейлих В.В. дал разрешение журналистам на производство сюжета по теме отравления озера, но по мере выяснения источника загрянения начальственный гнев стал громоподобен, исключительный запрет на сюжеты затрагивающие интересы владеющего миллиардными доходами господина Коськина. гореруководитель Дрейлих "прославившийся" многочисленными преступными попираниями законов, промолчал даже когда было предложение отдать видеоматериалы съемок по теме отравленного озера в передачу Дежурная часть канала Россия-1, сейчас сотрудники страшаться даже заикаться об этом. Мздоимец Дрейлих отрабатывает заказ хозяина местного криминалитета - молчание "золото", а учитывая многомиллиардные доходы заказчика кусочек этого "золота" увесистый, Исходя из этих умопостроений и мизер-штраф в 13 тысяч понятен.
Остается только гадать распространяется ли федеральная государственная власть на рязанские экологические проблемы или они существуют по законам исходя из чьих-то многомиллиардных интересов. Логично предположить, что если бы какая-то государственная власть существовала, то можно было бы поставить вопрос о рекультивации и обеззараживании отравленного озера за счет все тех же многомиллиардных доходов отравителя, а сотням жителей у озера предоставить существенные финансовые компенсации, по крайней мере это было бы справедливо, а, господин Коськин ? Ваши предприятия Кожзавод и Точинвест с образцовой периодичностью отравляют это озеро по меньшей мере два раза в год, но в этом случае вы превзошли все объемы за много лет, наглядный результат природоохранно-прокурорской и рязоблдумовской слепоты - как только взор природных правоохранителей вдруг обращается в промышленную зону Недостоева на их божьей росы глазах всплывает сразу бельмо мешающее видеть истину, т.е. в пору вмешаться офтальмологам из СКР, у них оказывать помощь прозревать истину иногда получается.
То есть наступила вторая часть мармезонского балета.
Рязанская прокуратура вынуждена была реагировать - потревожить ведомство неприкасаемого Коськина И.В., президента ФПК Инвест, в состав которого и входит завод Точинвест: в минприроды поступило определение по вышеуказанному происшествию. Надо отдать должное Рязанское минприроды заметило прокурорский запрос и наказало завод Точинвест штрафом аж в 13000 рублей, не верующим повторяем текстом: тринадцать тысяч рублей!? Это "жесть" наказание за отравленное навсегда ценное пойменное озеро; по мнению специалистов - (по структуре ядовитых веществ находящихся в воде) восстановлению не подлежит. Про людей живущих на берегу этого озера, ни городская администрация, ни прокурорско-природохранная братия и не вспомнила, им теперь до смерти дышать ядовитыми испарениями водоёма, из которого они брали воду для полива огородов, да и вся желающая Рязанская публика купалась вместе с детьми в озере. Никакой информации от властей по составу отравленной воды им предоставлено не было: кто-то безмолвно вколотил убогую обломанную табличку "купание запрещено" и все. Есть пикантная подробность этого места, о которой наглухо существует запрет, на обсуждение этой темы: озеро пойменное и ядовитая лавина отравленной воды уже весной хлынула в Оку, до Дятьковского городского водозабора совсем не далеко,когда "рванет" водопровод по полной программе никто не знает, могут быть отравлены тысячи людей пьющих эту воду из водопровода. Тогда уж точно, многим рязанским чиновникам определят местопребывание в не столь отдаленных местах, другим, кому больше повезет, придется искать другую работу. А сейчас власть имущие заинтересованные по разным поводам лица, бдительно следят, чтобы правдивая официальная информация о преступлении с отравлением озера не вышла на федеральный уровень. Галина Дмитриевна рассказывает о загадочном и странном поведении своего теленачальника Дрейлиха, по соместительству возглавляющего Комитет по экологии и природопользованию Рязоблдумы. Сначала приватизировавший телекомпанию ОКА начальник Дрейлих В.В. дал разрешение журналистам на производство сюжета по теме отравления озера, но по мере выяснения источника загрянения начальственный гнев стал громоподобен, исключительный запрет на сюжеты затрагивающие интересы владеющего миллиардными доходами господина Коськина. гореруководитель Дрейлих "прославившийся" многочисленными преступными попираниями законов, промолчал даже когда было предложение отдать видеоматериалы съемок по теме отравленного озера в передачу Дежурная часть канала Россия-1, сейчас сотрудники страшаться даже заикаться об этом. Мздоимец Дрейлих отрабатывает заказ хозяина местного криминалитета - молчание "золото", а учитывая многомиллиардные доходы заказчика кусочек этого "золота" увесистый, Исходя из этих умопостроений и мизер-штраф в 13 тысяч понятен.
Остается только гадать распространяется ли федеральная государственная власть на рязанские экологические проблемы или они существуют по законам исходя из чьих-то многомиллиардных интересов. Логично предположить, что если бы какая-то государственная власть существовала, то можно было бы поставить вопрос о рекультивации и обеззараживании отравленного озера за счет все тех же многомиллиардных доходов отравителя, а сотням жителей у озера предоставить существенные финансовые компенсации, по крайней мере это было бы справедливо, а, господин Коськин ? Ваши предприятия Кожзавод и Точинвест с образцовой периодичностью отравляют это озеро по меньшей мере два раза в год, но в этом случае вы превзошли все объемы за много лет, наглядный результат природоохранно-прокурорской и рязоблдумовской слепоты - как только взор природных правоохранителей вдруг обращается в промышленную зону Недостоева на их божьей росы глазах всплывает сразу бельмо мешающее видеть истину, т.е. в пору вмешаться офтальмологам из СКР, у них оказывать помощь прозревать истину иногда получается.
Re: Рязанские СМИ:)))
уважаемый Bonya!
Вы решили постить на всех ветках?
Вы решили постить на всех ветках?
Re: Рязанские СМИ:)))
Прочитала эту заметку, посочувствовала несчастным жителям убойного озера. Но все же мой скромный опыт подсказывает, что-то тут не то, от озера серой несёт. Явное присутствие нечистого с рогами, хвостом, непарнокопытного, за которым подбирая помётные орешки хозяина-козлища трусит дворняжка Чепля, причмокивая от удовольствия..- ЕеедРёные орешки. Червиволикий козло-иудей затеял коварный план, который и воплотила журналистский патриарх. Как стало известно из публикаций - показная шумиха с определением авторства заметки - ловкий манёвр, чтобы назначить безвинно беззащитную жертву, т.е. увести пристрастный взор общественников от главной затеи. А лакомая цель - показать отравителю-авторитету окучивающему миллиарды, его слабое место в защите своих антинародных интересов - отрицательный пиар, вот где надо помазать сладеньким. Воплотить свюю затею червиволикому не сложно (технология отработана) - тостуемый заказывает телепередачку о том что лить промышленные помои в озеро - благодать для природы, а жителям нечаянная радость на все оставшиеся годы (да и выборы не за горами). К официальному финансовому пирогу за это, олигарх прикладывает не учтенные финансовые прослойки снизу и сверху - красиво, безопасно и карающей деснице невдомёк. Левый доход справедливо подвергает тайной инвентаризации строгая двойная офисно-карманная бухгалтерия иудейца - кому по чину. Настойчивый читатель и тем более зрящий в корень, с минимальным зрительным напряжением всегда увидит тайные подводные едрёные помойно-жирные финансовые токи.
Re: Рязанские СМИ:)))
16 июня 2003 года Юрий Щекочихин отправился в командировку в Рязань после публикации интервью с Ачемезом Гочияевым, подозреваемым в организации взрывов жилых домов в Москве.
— 17 июня Юра позвонил мне из Рязани на юг, где я отдыхал, и, как мне тогда показалось, пошутил: "Ты там загораешь, а у меня кожа шелушится",— вспоминает господин Муратов.— А затем добавил, что у него "собачья" температура — 37,4.
Узнав, что его товарищ заболел, господин Муратов попросил его срочно вернуться домой. В тот же день Юрий Щекочихин приехал в Москву. Лечиться он никогда не любил. Но через два дня ему стало совсем плохо, и он вызвал врача.
19 июня врач осмотрел Юрия Щекочихина, но диагноз поставить не смог. "У вас либо ОРЗ, либо ангина,— сказал он.— Рекомендую лечь в больницу". К тому времени Юрию стало еще хуже, но он смог самостоятельно дойти до "скорой", которая ждала его во дворе.
3 июля 2003 года Юрий Щекочихин умер в реанимации ЦКБ от отека головного мозга. Похоронен на Переделкинском кладбище.
Что говорят ныне рязанские врачи об отравлении Ю.Щекочихина или он не обращался в Рязани за медпомощью?
Ныне представители ПП "Яблоко" связывают дело об отравлении Щекочихина с делом об отравлении в Великобритании. Тут же приплетают отравление главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году - единственный задокументированный случай применения яда, похожего на нервно-паралитические вещества серии "Новичок".
Вот как было. Вечером 1 августа 1995-го года банкиру вдруг стало плохо и он упал в обморок, его близкие сочли, что это снова дает о себе знать его слабое здоровье.
Но на следующий день с похожими симптомами в больницу попала секретарь Кивелиди Зара Исмаилова. У молодой женщины были судороги и нарушение кровообращения, она теряла сознание. На следующий день после госпитализации Исмаилова умерла. Еще через день скончался Иван Кивелиди.
Эксперты пришли к выводу, что яд - высокотоксичное фосфоросодержащее вещество - был нанесен на телефонную трубку в кабинете Кивелиди. Бизнесмен надышался токсичными парами, когда говорил по телефону, а его секретарь отравилась, якобы стирая с телефона пыль.
Но мужчина из Великобритании выписался из госпиталя и дал интервью журналисту.Якобы он нашел коробку 10х10см известной парфюмфирмы и передал своей пассии.Он вскрыл коробку и при вскрытии флакона маслянистая жидкость попала ему на руку.Он промыл руку.Пассия отведала духи,стало плохо,он вызвал скорую и ее поместили в госпиталь.Через 10 часов и он попал в госпиталь. Явно ОВ не Новичок. Новичок по данным специалистов действует мгновенно.
— 17 июня Юра позвонил мне из Рязани на юг, где я отдыхал, и, как мне тогда показалось, пошутил: "Ты там загораешь, а у меня кожа шелушится",— вспоминает господин Муратов.— А затем добавил, что у него "собачья" температура — 37,4.
Узнав, что его товарищ заболел, господин Муратов попросил его срочно вернуться домой. В тот же день Юрий Щекочихин приехал в Москву. Лечиться он никогда не любил. Но через два дня ему стало совсем плохо, и он вызвал врача.
19 июня врач осмотрел Юрия Щекочихина, но диагноз поставить не смог. "У вас либо ОРЗ, либо ангина,— сказал он.— Рекомендую лечь в больницу". К тому времени Юрию стало еще хуже, но он смог самостоятельно дойти до "скорой", которая ждала его во дворе.
3 июля 2003 года Юрий Щекочихин умер в реанимации ЦКБ от отека головного мозга. Похоронен на Переделкинском кладбище.
Что говорят ныне рязанские врачи об отравлении Ю.Щекочихина или он не обращался в Рязани за медпомощью?
Ныне представители ПП "Яблоко" связывают дело об отравлении Щекочихина с делом об отравлении в Великобритании. Тут же приплетают отравление главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году - единственный задокументированный случай применения яда, похожего на нервно-паралитические вещества серии "Новичок".
Вот как было. Вечером 1 августа 1995-го года банкиру вдруг стало плохо и он упал в обморок, его близкие сочли, что это снова дает о себе знать его слабое здоровье.
Но на следующий день с похожими симптомами в больницу попала секретарь Кивелиди Зара Исмаилова. У молодой женщины были судороги и нарушение кровообращения, она теряла сознание. На следующий день после госпитализации Исмаилова умерла. Еще через день скончался Иван Кивелиди.
Эксперты пришли к выводу, что яд - высокотоксичное фосфоросодержащее вещество - был нанесен на телефонную трубку в кабинете Кивелиди. Бизнесмен надышался токсичными парами, когда говорил по телефону, а его секретарь отравилась, якобы стирая с телефона пыль.
Но мужчина из Великобритании выписался из госпиталя и дал интервью журналисту.Якобы он нашел коробку 10х10см известной парфюмфирмы и передал своей пассии.Он вскрыл коробку и при вскрытии флакона маслянистая жидкость попала ему на руку.Он промыл руку.Пассия отведала духи,стало плохо,он вызвал скорую и ее поместили в госпиталь.Через 10 часов и он попал в госпиталь. Явно ОВ не Новичок. Новичок по данным специалистов действует мгновенно.
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