Где в Рязани можно купить Бонг?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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seleckiy
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 22:32

Где в Рязани можно купить Бонг?

Сообщение seleckiy » 29 окт 2010, 17:42

Где они продаются? Сколько ходил нигде не встречал.. Нужен к завтрашнему вечеру.
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Где в Рязани можно купить Бонг?

Сообщение volgovod » 29 окт 2010, 22:06

seleckiy
А это что? Внешне похоже на керосиновую лампу.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1446
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Где в Рязани можно купить Бонг?

Сообщение logdam » 29 окт 2010, 22:41

Дым охлаждать
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bluffy
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 15:00

Re: Где в Рязани можно купить Бонг?

Сообщение bluffy » 30 окт 2010, 10:38

В Дыхании Востока точно были...я писала про этот магазин в теме про кальяны...:)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Где в Рязани можно купить Бонг?

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 01:57

Бонги я сам искал долго, хотелось нормальный по качеству купить. Нашел этот сайт  https://magaz420.com.ua/product-category/bongi-kharkov/ здесь бонги все стеклянные, с айс эффектом. Заходи к ним на сайт и выбирай бонг, по своему вкусу и предпочтению. Если нужно, можешь за помощью обратится к  консультанту.
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