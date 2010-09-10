Где в Рязани можно купить Бонг?
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Где в Рязани можно купить Бонг?
Где они продаются? Сколько ходил нигде не встречал.. Нужен к завтрашнему вечеру.
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Re: Где в Рязани можно купить Бонг?
seleckiy
А это что? Внешне похоже на керосиновую лампу.
А это что? Внешне похоже на керосиновую лампу.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Где в Рязани можно купить Бонг?
Дым охлаждать
Re: Где в Рязани можно купить Бонг?
В Дыхании Востока точно были...я писала про этот магазин в теме про кальяны...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 444
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Где в Рязани можно купить Бонг?
Бонги я сам искал долго, хотелось нормальный по качеству купить. Нашел этот сайт https://magaz420.com.ua/product-category/bongi-kharkov/ здесь бонги все стеклянные, с айс эффектом. Заходи к ним на сайт и выбирай бонг, по своему вкусу и предпочтению. Если нужно, можешь за помощью обратится к консультанту.
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