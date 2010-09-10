Сообщение Project » 18 ноя 2010, 19:23

в своем первом сообщении я высказал свое мнение по поводу того что, стандарная схема реализации окон (и не только) выглядит следующим образом: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ >> ДИЛЕР >> ЗАКАЗЧИК, и что зачастую у ДИЛЕРА цена бывает ниже чем у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, в силу того что заводу приходится снижать цену для ДИЛЕРА для того чтобы проявить лояльность к нему и чтобы он не ушел к другому поставщику. Поэтому ДИЛЛЕР в приципе для конечного потребителя фигура даже полезная, т.к. возрастает конкуренция.

О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель...