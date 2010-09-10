Окна "Эврика".

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Project
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 11:28

Re: Окна "Эврика".

Сообщение Project » 18 ноя 2010, 18:20

Водитель писал(а):Project
Глупости говорите Вы! Марвин Гудмэн примерно правильно описал схему, по которой работает ряд рязанских фирм.


Уважаемый, тогда с вашим подходом получается что хлебом должны торговать только хлебокомбинаты, колбасой только мясокомбинаты, одеждой только ткацкие фабрики, автомобилями только АвтоВАЗ и т.д. Полнейшая чушь! :lol:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
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Водитель

Re: Окна "Эврика".

Сообщение Водитель » 18 ноя 2010, 18:25

Project писал(а):
Водитель писал(а):Project
Глупости говорите Вы! Марвин Гудмэн примерно правильно описал схему, по которой работает ряд рязанских фирм.


Уважаемый, тогда с вашим подходом получается что хлебом должны торговать только хлебокомбинаты, колбасой только мясокомбинаты, одеждой только ткацкие фабрики, автомобилями только АвтоВАЗ и т.д. Полнейшая чушь! :lol:

И, опять-таки, полнейшую чушь несёте именно Вы. Потому как я нигде не утверждал, что торговлей должен заниматься только автопроизводитель. Что никоим образом не отменяет наличия описанной Марвином схемы работы в оконном бизнесе. Так что, в следующий раз, постарайтесь попытаться применить хоть немного логических умозаключений, прежде чем писать всякую ерунду.
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Project
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 11:28

Re: Окна "Эврика".

Сообщение Project » 18 ноя 2010, 18:31

Водитель писал(а):И, опять-таки, полнейшую чушь несёте именно Вы. Потому как я нигде не утверждал, что торговлей должен заниматься только автопроизводитель. Что никоим образом не отменяет наличия описанной Марвином схемы работы в оконном бизнесе. Так что, в следующий раз, постарайтесь попытаться применить хоть немного логических умозаключений, прежде чем писать всякую ерунду.


Уважаемый Водитель, я не совсем понимаю в чем именно Вы усмотрели всякую ерунду, я всего лишь хотел сказать что, описанная Марвином схемы работы в оконном бизнесе применима абсолютно к любой сфере деятельности, будь то торговля окнами или автомобилями либо еще чем то другим. :lol:
Последний раз редактировалось Project 18 ноя 2010, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
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Водитель

Re: Окна "Эврика".

Сообщение Водитель » 18 ноя 2010, 18:47

Project писал(а):
Водитель писал(а):И, опять-таки, полнейшую чушь несёте именно Вы. Потому как я нигде не утверждал, что торговлей должен заниматься только автопроизводитель. Что никоим образом не отменяет наличия описанной Марвином схемы работы в оконном бизнесе. Так что, в следующий раз, постарайтесь попытаться применить хоть немного логических умозаключений, прежде чем писать всякую ерунду.


Вот и я про тоже самое, описанная Марвином схемы работы в оконном бизнесе применима абсолютно к любой сфере деятельности, будь то торговля окнами или автомобилями либо еще чем то другим. :lol:

Но здесь-то речь идёт про окна!
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Project
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 11:28

Re: Окна "Эврика".

Сообщение Project » 18 ноя 2010, 18:53

Водитель писал(а):Но здесь-то речь идёт про окна!


Да какая разница о чем именно здесь идет речь, я всего навсего хотел сказать что, описанная Марвином схемы работы в оконном бизнесе применима абсолютно к любой сфере деятельности.
Последний раз редактировалось Project 18 ноя 2010, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
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Водитель

Re: Окна "Эврика".

Сообщение Водитель » 18 ноя 2010, 19:03

Project писал(а):
Водитель писал(а):Но здесь-то речь идёт про окна!


Да какая разница о чем именно здесь идет речь, я всего навсего хотел сказать что, описанная Марвином схемы работы в оконном бизнесе применима абсолютно к любой сфере деятельности, будь то торговля окнами или автомобилями либо еще чем то другим.

Перечитайте заново своё первое сообщение. В нём Вы высказались немного в другом ключе.
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Project
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 11:28

Re: Окна "Эврика".

Сообщение Project » 18 ноя 2010, 19:23

в своем первом сообщении я высказал свое мнение по поводу того что, стандарная схема реализации окон (и не только) выглядит следующим образом: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ >> ДИЛЕР >> ЗАКАЗЧИК, и что зачастую у ДИЛЕРА цена бывает ниже чем у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, в силу того что заводу приходится снижать цену для ДИЛЕРА для того чтобы проявить лояльность к нему и чтобы он не ушел к другому поставщику. Поэтому ДИЛЛЕР в приципе для конечного потребителя фигура даже полезная, т.к. возрастает конкуренция.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
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Водитель

Re: Окна "Эврика".

Сообщение Водитель » 18 ноя 2010, 19:28

А речь шла о том, что дилер дилеру рознь!
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Project
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 11:28

Re: Окна "Эврика".

Сообщение Project » 19 ноя 2010, 10:35

Водитель писал(а):... дилер дилеру рознь!


Вот в этом я согласен на все 100%, так же как и производитель производителю. Просто обращаться нужно к проверенным фирмам, либо по рекомендации людей которым Вы доверяете. А кем продавец является дилером или производителем в конечном итоге для покупателя все равно, главное чтобы все было сделано в минимальные сроки по оптимальной цене в лучшем виде. :D
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
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Марвин Гудмэн
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
Откуда: Моя болота

Re: Окна "Эврика".

Сообщение Марвин Гудмэн » 20 ноя 2010, 15:15

Ещё раз.
Есть оконные фирмы со своим производством и штатом установщиков.
Есть оконные фирмы со своим штатом установщиков (заказывающие комплектацию у производителей (со сроками у них хуже объективно, а так, может когда и выдерживают).
Есть оконные фирмы-спекулянты, набирающие заказы и полностью (и производство и установку заказывающие у других), (со сроками у них ещё хуже объективно, а так, может когда и выдерживают).
Лучше обращаться к первым, т.е. к ДИЛЕРУ/ПРОИЗВОДИТЕЛЮ (ПРОИЗВОДИТЕЛЮ/ДИЛЕРУ).
И очевидно что гарантийтые обязательства они тоже лучше выполнят, нежели перепродавцы.

Да, и как раз фирмы-спекулянты больше других рассуждают, что они ДИЛЕРЫ, и у них гораздо лучше и дешевле, чем у первых двух типов фирм типа у них штат сотрудников меньше и поэтому накладные расходы ниже.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Окна "Эврика".

Сообщение DS » 20 ноя 2010, 16:26

Да ничего тут не очевидно. Я купил одно вшивое окошко у "производителя", ненароком побывав на производстве. Лучше бы я там не побывал
Я заказывал окна у установщиков самого крупного производителя - и всё равно не удалось избежать брака и косяков.
Как и всё, что связано со строительством, успех зависит исключительно от удачи.
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Project
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 11:28

Re: Окна "Эврика".

Сообщение Project » 20 ноя 2010, 17:38

DS писал(а):Да ничего тут не очевидно. Я купил одно вшивое окошко у "производителя", ненароком побывав на производстве. Лучше бы я там не побывал
Я заказывал окна у установщиков самого крупного производителя - и всё равно не удалось избежать брака и косяков.
Как и всё, что связано со строительством, успех зависит исключительно от удачи.


Что и требывалось доказать, брак и косяки бывают абсолютно у всех, тут уж действительно как повезет.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
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aleksandra
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:09

Re: Окна "Эврика".

Сообщение aleksandra » 26 ноя 2010, 23:38

Спасибо за информацию, учитывая что впереди предстоит ремонт у родителей мужа, будем более разборчивы в выборе компании по установке пластиковых окон. Но точно на 100 % решили: фирму Окна "Эврика" будем обходить стороной, очень конфликтный персонал, тон по хамству задаёт АНАСТАСИЯ, видимо по другому общаться не умеет.
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя z645

Re: Окна "Эврика".

Сообщение z645 » 27 ноя 2010, 00:00

DS писал(а):Я заказывал окна у установщиков самого крупного производителя - и всё равно не удалось избежать брака и косяков.

Я понял одно - стеклопакеты должны быть фирмы STiS.
Установка в 99% (хотя наверное в 100%) случаях всё равно не правильная, но хотя бы некоторые фирмы делают это более менее достойно.
san-therm.ru
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Окна "Эврика".

Сообщение DS » 27 ноя 2010, 03:40

z645 писал(а):стеклопакеты должны быть фирмы STiS.

Кто это? Я думал, половина сами клеят, Сателс-то уж точно.
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serzbez
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 мар 2011, 10:20

Re: Окна "Эврика".

Сообщение serzbez » 01 мар 2011, 10:30

Это зависит от многих факторов но в данном случае фирма не права. Взялись за дело так и делайте в срок.
___________________________________
пластиковые окна пвх
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margaritamoroz
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 21:01

Re: Окна "Эврика".

Сообщение margaritamoroz » 11 янв 2017, 21:21

Не верю.
пластиковые окна Алматы и алюминиевые конструкции https://royalgroup-ltd.kz
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Первая детская профессиональная тренинг- студия кино "КАДР

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