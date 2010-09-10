Букет для невесты

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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Sacha
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 14:15

Букет для невесты

Сообщение Sacha » 07 ноя 2010, 14:26

Делимся своим опытом. В каких салонах лучше заказывать, а в каких не стоит, цены и.т.д Жду Ваших ответов!
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evgenii
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 июл 2010, 17:33

Re: Букет для невесты

Сообщение evgenii » 14 ноя 2010, 11:57

Элит-флора на Дзержинке, 59 тел.755-668, но только Вам нужна только девушка Дарья. Говорю как хорошо осведомленный и не предвзятый в этом человек. К слову, именно она победила в городском конкурсе свадебных букетов этой весной (проводили в ЗАГСе)
А цена одинакова в любом Салоне или палатке, наценка на цветы везде стандарт. Любой букет зависит от выбора цветов и от Вашего желания потратиться или съэкономить. Например: роза 1шт в зависимости от сорта стоит от 50 до 200, ландыш 1шт около 150р. Поэтому, флористам проще работать, когда вы можете обозначить хотя бы какую-нибудь ценовую вилку, дальше начинается обсуждение предпочтительных цветов, цвета, формы и от сюда складывается окончательная цена
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Снежана
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 16:31

Re: Букет для невесты

Сообщение Снежана » 08 мар 2011, 17:02

Салон "Цветы Декор" www.цветы-декор.рф или http://vkontakte.ru/id95852672#/id95852672
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karadas
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 21:19

Re: Букет для невесты

Сообщение karadas » 09 июн 2011, 21:42

Понравился салон "МАРТА",на Соборной,напротив ЦЕНТОБАНКа.Красивые букеты и приятное обслуживание.Кстати есть скидка 10%.
За свои слова отвечаю.
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$Санек$
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 14:58

Re: Букет для невесты

Сообщение $Санек$ » 08 авг 2011, 15:52

Не, Марта не нравится, цены там накрученные уж больно
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Букет для невесты

Сообщение Bazooka » 08 авг 2011, 16:37

Брали в "Амели" на Гагарина - понравилось
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$Санек$
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 14:58

Re: Букет для невесты

Сообщение $Санек$ » 08 авг 2011, 16:46

На счет Амели ничего сказать не могу, не покупал там цветочки, салон новый, как себя покажет будет видно
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Букет для невесты

Сообщение ZZ » 30 окт 2013, 13:54

Как девочка, которой рано замуж.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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cotic
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 ноя 2013, 23:07

Re: Букет для невесты

Сообщение cotic » 13 ноя 2013, 23:18

Мне нравится традиционный букет из цветов,видела из конфет-прикольно.но не то.
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НикитинаВера
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 23:18

Re: Букет для невесты

Сообщение НикитинаВера » 14 ноя 2013, 23:22

марта хороший салон
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cavaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:50

Re: Букет для невесты

Сообщение cavaliya » 06 дек 2015, 10:52

У моей подруги месяц назад была свадьбы , букет заказывали через интернет магазин , у них там большой выбор , можно выбрать на любой вкус . Вот можно посмотреть http://extrabuket.ru/catalog/116/
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Букет для невесты

Сообщение Customer » 06 дек 2015, 12:18

cavaliya писал(а):У моей подруги месяц назад была свадьбы , букет заказывали через интернет магазин , у них там большой выбор , можно выбрать на любой вкус . Вот можно посмотреть [url]http:///реклама[/url]

Как написано на,по всей видимости рекламируемом Вами, сайте: Поэтому мы осуществляем доставку по Москве в точное указанное вами время и по любому адресу, это может быть, как ЗАГС, так и на квартиру или в ресторан.

Это рязанский форум. В городе Рязани есть свои, очень неплохие цветочные магазины и палатки.
Ты - это ты, а я - это я.
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екатеринка1983
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 09:59

Re: Букет для невесты

Сообщение екатеринка1983 » 12 дек 2015, 11:16

Действительно, у нас цветы не хуже!
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vasilko
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 12:07

Re: Букет для невесты

Сообщение vasilko » 19 дек 2015, 12:09

Салон "Цветы Декор" www.цветы-декор.рф
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Gamer
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 16:16

Re: Букет для невесты

Сообщение Gamer » 08 сен 2016, 16:35

Да для каждой невесты это очень важный момент - как будет выглядеть ее в том числе и букет. Это женщины и их нужно понимать и воспринимать такими какими они есть. Представляю, что и нам это предстоит вскоре, так как дата на апрель забронирована. Где ваша жена нашла букет своей мечты? Может я сразу посоветую своей, чтоб время не тратила.
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fiorano
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 01:58

Re: Букет для невесты

Сообщение fiorano » 05 ноя 2016, 02:06

Ну по поводу салонов или магазинов в городе, то ничего хорошего не видели :( Поэтому решили заказать через этот сайт http://www.wedstyle.su/. На днях должны уже доставить. Позже выложу "живые" фото цветов. А пока, только такое фото, которое представленно на сайте у них:
Изображение
Любовь спасёт мир ^^
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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Re: Букет для невесты

Сообщение Генна » Сегодня, 09:29

У меня свадьба через месяц, моя очень волнуется, что ей можно такого подарить, чтобы она порадовалась и ощутила мою поддержку?
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