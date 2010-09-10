Сообщение evgenii » 14 ноя 2010, 11:57

Элит-флора на Дзержинке, 59 тел.755-668, но только Вам нужна только девушка Дарья. Говорю как хорошо осведомленный и не предвзятый в этом человек. К слову, именно она победила в городском конкурсе свадебных букетов этой весной (проводили в ЗАГСе)

А цена одинакова в любом Салоне или палатке, наценка на цветы везде стандарт. Любой букет зависит от выбора цветов и от Вашего желания потратиться или съэкономить. Например: роза 1шт в зависимости от сорта стоит от 50 до 200, ландыш 1шт около 150р. Поэтому, флористам проще работать, когда вы можете обозначить хотя бы какую-нибудь ценовую вилку, дальше начинается обсуждение предпочтительных цветов, цвета, формы и от сюда складывается окончательная цена