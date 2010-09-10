Букет для невесты
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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Букет для невесты
Делимся своим опытом. В каких салонах лучше заказывать, а в каких не стоит, цены и.т.д Жду Ваших ответов!
Re: Букет для невесты
Элит-флора на Дзержинке, 59 тел.755-668, но только Вам нужна только девушка Дарья. Говорю как хорошо осведомленный и не предвзятый в этом человек. К слову, именно она победила в городском конкурсе свадебных букетов этой весной (проводили в ЗАГСе)
А цена одинакова в любом Салоне или палатке, наценка на цветы везде стандарт. Любой букет зависит от выбора цветов и от Вашего желания потратиться или съэкономить. Например: роза 1шт в зависимости от сорта стоит от 50 до 200, ландыш 1шт около 150р. Поэтому, флористам проще работать, когда вы можете обозначить хотя бы какую-нибудь ценовую вилку, дальше начинается обсуждение предпочтительных цветов, цвета, формы и от сюда складывается окончательная цена
А цена одинакова в любом Салоне или палатке, наценка на цветы везде стандарт. Любой букет зависит от выбора цветов и от Вашего желания потратиться или съэкономить. Например: роза 1шт в зависимости от сорта стоит от 50 до 200, ландыш 1шт около 150р. Поэтому, флористам проще работать, когда вы можете обозначить хотя бы какую-нибудь ценовую вилку, дальше начинается обсуждение предпочтительных цветов, цвета, формы и от сюда складывается окончательная цена
Re: Букет для невесты
Салон "Цветы Декор" www.цветы-декор.рф или http://vkontakte.ru/id95852672#/id95852672
Re: Букет для невесты
Понравился салон "МАРТА",на Соборной,напротив ЦЕНТОБАНКа.Красивые букеты и приятное обслуживание.Кстати есть скидка 10%.
За свои слова отвечаю.
Re: Букет для невесты
Не, Марта не нравится, цены там накрученные уж больно
Re: Букет для невесты
Брали в "Амели" на Гагарина - понравилось
Re: Букет для невесты
На счет Амели ничего сказать не могу, не покупал там цветочки, салон новый, как себя покажет будет видно
Re: Букет для невесты
Как девочка, которой рано замуж.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Букет для невесты
Мне нравится традиционный букет из цветов,видела из конфет-прикольно.но не то.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 23:18
Re: Букет для невесты
марта хороший салон
Re: Букет для невесты
У моей подруги месяц назад была свадьбы , букет заказывали через интернет магазин , у них там большой выбор , можно выбрать на любой вкус . Вот можно посмотреть http://extrabuket.ru/catalog/116/
Re: Букет для невесты
cavaliya писал(а):У моей подруги месяц назад была свадьбы , букет заказывали через интернет магазин , у них там большой выбор , можно выбрать на любой вкус . Вот можно посмотреть [url]http:///реклама[/url]
Как написано на,по всей видимости рекламируемом Вами, сайте: Поэтому мы осуществляем доставку по Москве в точное указанное вами время и по любому адресу, это может быть, как ЗАГС, так и на квартиру или в ресторан.
Это рязанский форум. В городе Рязани есть свои, очень неплохие цветочные магазины и палатки.
Ты - это ты, а я - это я.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 дек 2015, 09:59
Re: Букет для невесты
Действительно, у нас цветы не хуже!
Re: Букет для невесты
Салон "Цветы Декор" www.цветы-декор.рф
Re: Букет для невесты
Да для каждой невесты это очень важный момент - как будет выглядеть ее в том числе и букет. Это женщины и их нужно понимать и воспринимать такими какими они есть. Представляю, что и нам это предстоит вскоре, так как дата на апрель забронирована. Где ваша жена нашла букет своей мечты? Может я сразу посоветую своей, чтоб время не тратила.
Re: Букет для невесты
Ну по поводу салонов или магазинов в городе, то ничего хорошего не видели Поэтому решили заказать через этот сайт http://www.wedstyle.su/. На днях должны уже доставить. Позже выложу "живые" фото цветов. А пока, только такое фото, которое представленно на сайте у них:
Любовь спасёт мир ^^
Re: Букет для невесты
У меня свадьба через месяц, моя очень волнуется, что ей можно такого подарить, чтобы она порадовалась и ощутила мою поддержку?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Re: Букет для невесты
Если есть возможность то, конечно, хорошим подарком будет ювелирное украшение. Главное о цветах не забывайте, они должны быть свежими и креативными. Например, нежные цветы в коробке смотрится стильно и интересно) Меня муж так радовал на годовщину свадьбы. Цветы заказывал у проверенной доставки. Пришли свежие и невероятно ароматные. Стояли долго, хотя это редкость. Также есть коробки цветов совместно со сладостями, также интересное решение для презента.
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