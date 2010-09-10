Сообщение Customer » 26 дек 2010, 08:30

Командирам ЦАХАЛа это не нравитсяАрмия обороны Израиля взялась за FacebookАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 декабря 2010 года обязала всех военнослужащих удалить свои армейские фотографии из социальной сети Facebook. Отношение руководства ЦАХАЛа к Facebook уже давно оставляло желать лучшего, и к концу года чаша терпения военачальников, по видимому, переполнилась. Впрочем, свою строгость армейское начальство объясняет исключительно заботой о безопасности как на государственном, так и на частном уровне.Первый серьезный скандал, связанный с социальными сетями, случился в ЦАХАЛе весной 2008 года. Тогда некий боец элитного подразделения 8200 был отправлен в тюрьму на 19 месяцев за то, что разместил на своей персональной странице фотографию, сделанную на военной базе. Этот инцидент спровоцировал первую волну борьбы против пользователей Facebook в армейских рядах - за считанные дни из социальной сети было удалено несколько сотен фотографий и сообщений, в которых фактически содержались секретные сведения. В основном это была информация, касавшаяся расположения армейских частей, военных баз и прочие приятные и полезные для врагов Израиля мелочи.На этом, впрочем, история не закончилась. С течением времени популярность Facebook росла как на дрожжах, к социальной сети прибавлялись и другие актуальные сервисы вроде Twitter и Google Mail, которые, соответственно прибавляли хлопот службам, отвечавшим в ЦАХАЛе за внутреннюю безопасность.В начале марта 2010 года Армия обороны Израиля была вынуждена отменить запланированный рейд на Западном берегу реки Иордан из-за того, что один из бойцов анонсировал операцию в окрестностях временной столицы Палестинской автономии Рамалла через Facebook. "В среду мы зачистим Катанах и в четверг, дай бог, вернемся домой", - написал военнослужащий. Он также весьма легкомысленно указал номер подразделения, участвующего в операции, а также точное время ее начала.Болтуна сдали его же френды по Facebook, которые благоразумно предупредили об утечке армейское командование. В результате операция была отменена, а провинившийся солдат уволен из рядов ЦАХАЛа. Были ли применены к нему еще какие-то административные меры за раскрытие секретных сведений, в сообщениях израильских СМИ не уточнялось.Но главное событие года для ЦАХАЛа было еще впереди. В августе девушка по имени Эден Аберджил (Eden Aberjil) выложила на своей странице альбом под названием "Армия обороны Израиля - Лучшие дни моей жизни", в котором разместила 26 собственных фотографий с пленными палестинцами. У пленников были завязаны глаза и заткнуты рты. Аберджил демобилизовалась примерно за год до скандальной публикации, поэтому дисциплинарные взыскания ей не угрожали."Очень сексуально!" - написал один из френдов Эден в комментариях к фотографии, где девушка в форме улыбается на фоне связанных палестинцев. "Интересно, есть ли он на Facebook - я бы отметила его на фотографии", - ответила Аберджил, имея в виду одного из пленников.Фотографии и их скабрезное обсуждение вызвали настоящую бурю в израильском обществе. Правозащитники один за другим высказывались в том ключе, что эта публикация лучше всего иллюстрирует отношение израильтян к палестинцам. "Нормой становится то, что пленных воспринимают как неодушевленные предметы, а не людей", - заявил Йишай Менучин (Yishai Menuchin) глава Общественного комитета против применения пыток (Public Committee Against Torture).Армия обороны Израиля назвала поступок бывшей военнослужащей "отвратительным" и "бесчувственным", и направила рапорт высшему командованию. В конце концов фотографии Аберджил были удалены с Facebook, однако до этого успели широко разойтись по интернету благодаря тысячам перепечаток в различных блогах и СМИ.В социальной сети появилось сообщество в поддержку Аберджил, в рамках которого ее провозгласили "самым красивым солдатом ЦАХАЛа" и "последним честным человеком в Израиле". Вскоре, впрочем были созданы и группы противоположной направленности с названиями "МЫ НЕНАВИДИМ ЭДЕН АБЕРДЖИЛ". Кроме того, на страничках, подписанных именем "самой красивой женщины ЦАХАЛа" появилось большое количество порнографического контента.История Аберджил, а также другие более мелкие инциденты привели к радикальному ужесточению требований командования ЦАХАЛа в отношении сетевой безопасности. В октябре 2010 года военнослужащим было запрещено использовать служебные компьютеры для доступа к Facebook, Twitter, Gmail, LiveJournal и другим популярным сервисам. Командующий подразделением по защите информации разведывательного корпуса армии Израиля Гади Абади (Gadi Abadi) заявил, что "мы доверяем своим солдатам, но все они люди". По его словам, при работе на армейских компьютерах существует высокий риск ненамеренной публикации секретных данных.Следующий виток кампании против Facebook пришелся на декабрь - теперь солдатам строго наказали удалить из социальных сетей и блогов все фотографии, содержащие армейскую символику. Глава отдела безопасности и защиты генштаба ЦАХАЛа, подполковник Ами Вайсберг заявил, что фотографии в военной форме могут привлечь внимание враждебно настроенных пользователей интернета. В случае с Facebook это чревато тем, что личные данные бывших или действующих бойцов ЦАХАЛа попадут в руки экстремистов, которые могут попытаться свести с ними счеты.Вайсберг также предупредил военных о возможных неприятностях на международном уровне. "Фотографии могут быть использованы теми, кто захочет передать их пропалестинским организациям, а те в свою очередь подадут против вас жалобу, обвинив в военных преступлениях. И в итоге вас могут задержать в аэропорту за рубежом", - сказал он.Социальные сети и другие интернет-сервисы уже доставили немало неприятностей военным из разных стран. Прежде всего потому, что они предоставляют самым разным людям свободный доступ к информации, которую люди в форме привыкли считать закрытой. Ограничив доступ военнослужащих к "развлекательной" части всемирной сети, Армия обороны Израиля оградила себя от серьезной доли неприятностей. Впрочем, главная нервотрепка для ЦАХАЛа еще впереди - на днях опубликовать порцию утечек, посвященных Израилю, пообещал глава WikiLeaks Джулиан Ассанж. И это обещает быть похлеще секси-фоточек на фоне пленных палестинцев.Алексей ПономаревСсылки по теме