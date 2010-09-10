Букмекерские конторы

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Букмекерские конторы

Сообщение Engineer » 11 ноя 2010, 09:09

Где в Рязани есть нормальные букмекерские конторы?
Интересуют ставки в Ф1.
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Букмекерские конторы

Сообщение StR » 11 ноя 2010, 22:55

Да не попадет больше Хюльк на поул. И коэффициент на него теперь ниже. Расслабься.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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tanturilla
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4562
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24

Re: Букмекерские конторы

Сообщение tanturilla » 12 ноя 2010, 02:32

Engineer писал(а):Где в Рязани есть нормальные букмекерские конторы?
Интересуют ставки в Ф1.


на Ф1 ещё можно on-line на bwin :
https://www.bwin.com/ru/%D1%84%D0%BE%D1 ... BB%D0%B0-1

https://www.bwin.com/ru/betViewIframe.aspx
SportID=6&bv=bb&selectedLeagues=0

Всё остальное мне больше нравится на Betfair
http://www.betfair.com/
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Букмекерские конторы

Сообщение Engineer » 12 ноя 2010, 08:42

Bwin понравилось.
Зарегался и сделал несколько невысоких ставок.
Спасибо.
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strider
Гость RZN.info
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 07 авг 2007, 13:02
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Re: Букмекерские конторы

Сообщение strider » 25 мар 2011, 23:49

Возможно, кого-то заинтересует это:
http://scan-sport.com/help/

А вот тут на их форуме немного теории:
http://forum.scan-sport.com/index.php/topic,16.0.html
Невозможно приготовить омлет, не разбив яиц
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Pronowo
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 13:09

Re: Букмекерские конторы

Сообщение Pronowo » 13 янв 2016, 13:30

Engineer писал(а):Где в Рязани есть нормальные букмекерские конторы?
Интересуют ставки в Ф1.

Вот тут на сайте не пробовали ставить
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fabaste
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 09:33

Re: Букмекерские конторы

Сообщение fabaste » 29 мар 2016, 12:47

Как правильно ставить ставки?
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hariiii
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 09:18

Re: Букмекерские конторы

Сообщение hariiii » 29 мар 2016, 12:48

В том, чтобы ставить ставки нет ничего сложного. Необходимо лишь выбрать определенное событие, которое на ваш взгляд должно пройти и поставить на него. Но вот поставить ставки так, чтобы они сыграли, здесь предстоит немного попотеть. Лишь немногие из тех, кто ставит ставки, получают с этого прибыль. И вы вполне можете стать одним из них. В ставках самое главное не быть азартным. Если у вас есть азарт, то лучше избегать игр на деньги.

Здесь нужен холодный и точный расчет. А вот эмоции только губят вашу игру. Если вы хотите ставить ставки и зарабатывать на этом, то нужно штудировать множество информации, следить за последними новостями спорта. Вы обязательно должны разбираться в тех видах спорта, на которые собираетесь делать ставки. Не стоит также ставить на любимую команду, только лишь потому, что вы за нее болеете. Отбросьте эмоции, старайтесь анализировать каждое событие, прежде чем сделать ставку на него. Некоторые игроки пользуются различными стратегиями, не все они, конечно, работают. Но многие из них довольно рентабельны. И при помощи их вы сможете заработать. Прежде чем начать делать ставки, почитайте в интернете полезную информацию о различных видах спорта, ставках на них и стратегиях и тогда вы сможете правильно ставить ставки и зарабатывать на этом приличные деньги.
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hanuileri
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 12:59

Re: Букмекерские конторы

Сообщение hanuileri » 30 мар 2016, 12:32

Чтобы что-то заработать, надо не хаотично расставлять ставки, избегать перемножающих коэффициентов (ставки "паровозом", цепочкой), выработать свой подход, анализировать статистику и изменения в командах и видах спорта. В конце концов просто ставить из разу в раз на одну и ту же команду, которая статистически способна победить хотя бы раз из десяти, по методу мартингейла, увеличивая каждый раз ставку в 2+ раз. В конечном итоге команда выиграет, выиграете и вы и покроете затраты. Тут только денег на счете требуется немало. Сама ставки можете делать тут
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coffeemadgirl
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 02:38

Re: Букмекерские конторы

Сообщение coffeemadgirl » 04 апр 2016, 16:33

Да что там искать, достаточно в гугле вбить и все готово. Только выиграть сложно, да если и что то получится ,обязательно проиграешь...
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lemir4ik
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 15:05

Re: Букмекерские конторы

Сообщение lemir4ik » 25 апр 2016, 15:09

Я обычно ставлю на http://stavkodrom.com/bookmaker/4-bukmekerskaya-kontora-1xbet.html. Уже не раз с ними работал. и выводить легко.
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keshenka
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 21:19

Re: Букмекерские конторы

Сообщение keshenka » 49 минут назад

Так в интернете их полно, вот целый список лекальных букмекерских контор в России https://on-bet.ru/legalnye-bukmekerskie ... -v-rossii/ , у меня знакомый любит ставки делать. Он ужасно азартный человек, но вроде что-то и выигрывает. Мы с мужем в последнее время хоккеем увлеклись, так что и матчи смотрим, и прогнозы читаем. интересно ж)
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