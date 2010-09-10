Букмекерские конторы
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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Букмекерские конторы
Где в Рязани есть нормальные букмекерские конторы?
Интересуют ставки в Ф1.
Интересуют ставки в Ф1.
Re: Букмекерские конторы
Да не попадет больше Хюльк на поул. И коэффициент на него теперь ниже. Расслабься.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
- tanturilla
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 4562
- Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24
Re: Букмекерские конторы
Engineer писал(а):Где в Рязани есть нормальные букмекерские конторы?
Интересуют ставки в Ф1.
на Ф1 ещё можно on-line на bwin :
https://www.bwin.com/ru/%D1%84%D0%BE%D1 ... BB%D0%B0-1
https://www.bwin.com/ru/betViewIframe.aspx
SportID=6&bv=bb&selectedLeagues=0
Всё остальное мне больше нравится на Betfair
http://www.betfair.com/
Re: Букмекерские конторы
Bwin понравилось.
Зарегался и сделал несколько невысоких ставок.
Спасибо.
Зарегался и сделал несколько невысоких ставок.
Спасибо.
Re: Букмекерские конторы
Возможно, кого-то заинтересует это:
http://scan-sport.com/help/
А вот тут на их форуме немного теории:
http://forum.scan-sport.com/index.php/topic,16.0.html
http://scan-sport.com/help/
А вот тут на их форуме немного теории:
http://forum.scan-sport.com/index.php/topic,16.0.html
Невозможно приготовить омлет, не разбив яиц
Re: Букмекерские конторы
Engineer писал(а):Где в Рязани есть нормальные букмекерские конторы?
Интересуют ставки в Ф1.
Вот тут на сайте не пробовали ставить
Re: Букмекерские конторы
Как правильно ставить ставки?
Re: Букмекерские конторы
В том, чтобы ставить ставки нет ничего сложного. Необходимо лишь выбрать определенное событие, которое на ваш взгляд должно пройти и поставить на него. Но вот поставить ставки так, чтобы они сыграли, здесь предстоит немного попотеть. Лишь немногие из тех, кто ставит ставки, получают с этого прибыль. И вы вполне можете стать одним из них. В ставках самое главное не быть азартным. Если у вас есть азарт, то лучше избегать игр на деньги.
Здесь нужен холодный и точный расчет. А вот эмоции только губят вашу игру. Если вы хотите ставить ставки и зарабатывать на этом, то нужно штудировать множество информации, следить за последними новостями спорта. Вы обязательно должны разбираться в тех видах спорта, на которые собираетесь делать ставки. Не стоит также ставить на любимую команду, только лишь потому, что вы за нее болеете. Отбросьте эмоции, старайтесь анализировать каждое событие, прежде чем сделать ставку на него. Некоторые игроки пользуются различными стратегиями, не все они, конечно, работают. Но многие из них довольно рентабельны. И при помощи их вы сможете заработать. Прежде чем начать делать ставки, почитайте в интернете полезную информацию о различных видах спорта, ставках на них и стратегиях и тогда вы сможете правильно ставить ставки и зарабатывать на этом приличные деньги.
Здесь нужен холодный и точный расчет. А вот эмоции только губят вашу игру. Если вы хотите ставить ставки и зарабатывать на этом, то нужно штудировать множество информации, следить за последними новостями спорта. Вы обязательно должны разбираться в тех видах спорта, на которые собираетесь делать ставки. Не стоит также ставить на любимую команду, только лишь потому, что вы за нее болеете. Отбросьте эмоции, старайтесь анализировать каждое событие, прежде чем сделать ставку на него. Некоторые игроки пользуются различными стратегиями, не все они, конечно, работают. Но многие из них довольно рентабельны. И при помощи их вы сможете заработать. Прежде чем начать делать ставки, почитайте в интернете полезную информацию о различных видах спорта, ставках на них и стратегиях и тогда вы сможете правильно ставить ставки и зарабатывать на этом приличные деньги.
Re: Букмекерские конторы
Чтобы что-то заработать, надо не хаотично расставлять ставки, избегать перемножающих коэффициентов (ставки "паровозом", цепочкой), выработать свой подход, анализировать статистику и изменения в командах и видах спорта. В конце концов просто ставить из разу в раз на одну и ту же команду, которая статистически способна победить хотя бы раз из десяти, по методу мартингейла, увеличивая каждый раз ставку в 2+ раз. В конечном итоге команда выиграет, выиграете и вы и покроете затраты. Тут только денег на счете требуется немало. Сама ставки можете делать тут
Букмекерские конторы
Можно ли заработать на спортивных ставках?
Ставить реальные деньги на спортивные соревнования, нужно только если есть интерес к этой теме.
Ставки на спортивные события для многих кто в теме приносят немалый доход.
В связи с большой конкуренцией на сегодняшний день среди букмекерских контор в сети Интернет, многие из них предоставляют бесплатные ставки.
Ставить реальные деньги на спортивные соревнования, нужно только если есть интерес к этой теме.
Ставки на спортивные события для многих кто в теме приносят немалый доход.
В связи с большой конкуренцией на сегодняшний день среди букмекерских контор в сети Интернет, многие из них предоставляют бесплатные ставки.
10 сообщений • Страница 1 из 1
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