Сообщение Анастасия Валерьевна » 24 авг 2014, 15:10

всем добрый день!... может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, подскажите пожалуйста....мы зачислены в 153 сад, а теперь в связи с переездом, хочу перевестись в садик на ворошиловке...вот возник вопрос, как происходит подача документов на комиссию и вообще, есть ли шанс перевестись