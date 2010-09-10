Детские сады Рязани

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Анастасия Валерьевна
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 апр 2014, 22:03

Re: Детские сады Рязани

Сообщение Анастасия Валерьевна » 24 авг 2014, 15:10

всем добрый день!... может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, подскажите пожалуйста....мы зачислены в 153 сад, а теперь в связи с переездом, хочу перевестись в садик на ворошиловке...вот возник вопрос, как происходит подача документов на комиссию и вообще, есть ли шанс перевестись
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Детские сады Рязани

Сообщение xoxol77 » 24 авг 2014, 22:33

Анастасия Валерьевна писал(а):всем добрый день!... может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, подскажите пожалуйста....мы зачислены в 153 сад, а теперь в связи с переездом, хочу перевестись в садик на ворошиловке...вот возник вопрос, как происходит подача документов на комиссию и вообще, есть ли шанс перевестись

Насколько мне известно, перевестись проще, если уже зачислены. Процедура подачи документов для перевода такая же как и при зачислении.
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екатеринаирина
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:20

Re: Детские сады Рязани

Сообщение екатеринаирина » 25 фев 2015, 09:38

здравствуйте!я 3 года работала в московской области там же ребенок ходил в дет.сад,что нужно чтобы перевести ребенка в дет.сад рязани?нужна ли регистрация?Да и еще я мать одиночка.Спасибо
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екатеринаирина
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:20

Re: Детские сады Рязани

Сообщение екатеринаирина » 25 фев 2015, 09:49

извините,ребенку 5 лет
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екатеринаирина
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:20

Re: Детские сады Рязани

Сообщение екатеринаирина » 25 фев 2015, 10:45

здравствуйте!я 3 года жила в московской области там же в дет.сад ходил ребенок,сейчас ребенку 5 лет,хочу перевести его в дет.сад рязани,сама я с рязанской области.какие нужны для этого документы?нужна ли регистрация?
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cdtnf
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 июн 2015, 21:12

Re: Детские сады Рязани

Сообщение cdtnf » 02 июн 2015, 21:18

Здравствуйте. Кто ходил или ходит в детский сад№ 119,каких воспитателей посоветуете, только честно. Зануд и стерв просьба не отвечать! Заранее спасибо!
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Анастасия1994
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 22:26

Re: Детские сады Рязани

Сообщение Анастасия1994 » 27 июн 2015, 22:31

Добрый вечер. У меня тройня, всех буду отдавать в этом году в садик, кто-нибудь сможет подсказать банк с маленьким процентом. Заранее спасибо
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Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: Детские сады Рязани

Сообщение Barselona » 18 дек 2015, 18:45

подскажите в какую детскую сад отдать сына?
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Детские сады Рязани

Сообщение Engineer » 13 янв 2016, 10:39

Barselona писал(а):подскажите в какую детскую сад отдать сына?

Наверное, в ту которая около дома.
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moriz68
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 11:31

Re: Детские сады Рязани

Сообщение moriz68 » 07 дек 2016, 11:33

Предлагаем вашему вниманию, обустройство детских площадок!
Адрес сайта www.мориз.рф
e-mail:moriz1@yandex.ru
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Helden
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 янв 2017, 21:34

Re: Детские сады Рязани

Сообщение Helden » 13 янв 2017, 21:55

Подскажите хороший логопедический сад в Рязани?
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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » 25 минут назад

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