Детские сады Рязани
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 апр 2014, 22:03
Re: Детские сады Рязани
всем добрый день!... может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, подскажите пожалуйста....мы зачислены в 153 сад, а теперь в связи с переездом, хочу перевестись в садик на ворошиловке...вот возник вопрос, как происходит подача документов на комиссию и вообще, есть ли шанс перевестись
Re: Детские сады Рязани
Анастасия Валерьевна писал(а):всем добрый день!... может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, подскажите пожалуйста....мы зачислены в 153 сад, а теперь в связи с переездом, хочу перевестись в садик на ворошиловке...вот возник вопрос, как происходит подача документов на комиссию и вообще, есть ли шанс перевестись
Насколько мне известно, перевестись проще, если уже зачислены. Процедура подачи документов для перевода такая же как и при зачислении.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:20
Re: Детские сады Рязани
здравствуйте!я 3 года работала в московской области там же ребенок ходил в дет.сад,что нужно чтобы перевести ребенка в дет.сад рязани?нужна ли регистрация?Да и еще я мать одиночка.Спасибо
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:20
Re: Детские сады Рязани
извините,ребенку 5 лет
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 фев 2015, 09:20
Re: Детские сады Рязани
здравствуйте!я 3 года жила в московской области там же в дет.сад ходил ребенок,сейчас ребенку 5 лет,хочу перевести его в дет.сад рязани,сама я с рязанской области.какие нужны для этого документы?нужна ли регистрация?
Re: Детские сады Рязани
Здравствуйте. Кто ходил или ходит в детский сад№ 119,каких воспитателей посоветуете, только честно. Зануд и стерв просьба не отвечать! Заранее спасибо!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 июн 2015, 22:26
Re: Детские сады Рязани
Добрый вечер. У меня тройня, всех буду отдавать в этом году в садик, кто-нибудь сможет подсказать банк с маленьким процентом. Заранее спасибо
Re: Детские сады Рязани
подскажите в какую детскую сад отдать сына?
Re: Детские сады Рязани
Barselona писал(а):подскажите в какую детскую сад отдать сына?
Наверное, в ту которая около дома.
Re: Детские сады Рязани
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Re: Детские сады Рязани
Подскажите хороший логопедический сад в Рязани?
- Irishkus
- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 07 окт 2009, 15:27
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Детские сады Рязани
Helden писал(а):Подскажите хороший логопедический сад в Рязани?
Поздно, наверное, но 28 в Канищево. Отличный сад, отличные логопеды, но логопедические группы отменяют со следующего года или с этого уже (
Re: Детские сады Рязани
Конечно что жаль...
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