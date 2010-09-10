Наращивание ногтей

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Mylene
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 ноя 2010, 14:43

Наращивание ногтей

Сообщение Mylene » 15 ноя 2010, 14:46

Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, мастера по наращиванию ногтей (акрил). Страшно идти куда-то наобум. Вижу много разных ногтей, и далеко не всё нравится.
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ВедьмаТеона
Гость RZN.info
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 15:12
Откуда: г.Рязань
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Re: Наращивание ногтей

Сообщение ВедьмаТеона » 02 дек 2010, 18:43

8-915-608-56-65, Ольга. Я у нее делаю уже два месяца. Ногти бережет, делает аккуратно.
Не можешь летать - не мучай метлу!
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byrynya
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:16

Re: Наращивание ногтей

Сообщение byrynya » 19 дек 2010, 20:28

Милые девушки!!! Всех с наступающим новым годом!!! Хочу предложить здесь свои услуги мастера по маникюру, педикюру и наращиванию ногтей. Работаю уже 4 года, все мои клиенты довольны и качеством и ценой. Маникюр 130р, наращивание от 500 р. Живу в Горроще. Обращайтесь. Тел 8-910-503-90-01
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G_S_B
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 июл 2011, 14:15

Re: Наращивание ногтей

Сообщение G_S_B » 21 июл 2011, 09:56

Девушки, а кто-нибудь делает укрепеление биогелем? У меня ногти тонкие, наращивать нельзя, только биогель. У кого какие впечатления от этой процедуры?
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ВедьмаТеона
Гость RZN.info
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 15:12
Откуда: г.Рязань
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Re: Наращивание ногтей

Сообщение ВедьмаТеона » 28 июл 2011, 15:07

G_S_B, подруга делала, но уж не знаю обычный гель или био, однако если не ошибаюсь, там подпиливать всё равно слегка нужно, чтобы гель держался.
Попробуйте сначала Sally Hansen - это серия укрепителей всех мастей, продаётся во всяких Летуалях и тп. Я после снятия нарощенных ногтей нанесла этот укрепитель, и за 4 дня уже результат почувствовала. Сейчас вот хочу ещё из этой серии для улучшения роста купить. Так и наращивать не нужно будет - свои отрастут нормально)
Не можешь летать - не мучай метлу!
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G_S_B
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 июл 2011, 14:15

Re: Наращивание ногтей

Сообщение G_S_B » 28 июл 2011, 17:16

ВедьмаТеона, спасибо за совет, попробую.
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АТЯ
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 окт 2009, 18:38

Re: Наращивание ногтей

Сообщение АТЯ » 15 авг 2011, 14:43

У меня подружка наращивает, делает очень хорошо, но берет не очень дешево. Зато вы будете уверены, что вам не занесут никакую инфекцию и не испортят ногти. Если нужны контакты пишите в личку.
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bardita
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 сен 2011, 21:40

Re: Наращивание ногтей

Сообщение bardita » 30 сен 2011, 23:28

А почему акрил? Гель, говорят, надёжнее. Но я делаю просто гелевое укрепление и потом наножу цветной лак-гель сверху.
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Selyna
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 18:18

Re: Наращивание ногтей

Сообщение Selyna » 11 фев 2012, 03:30

гелевые однозначно лучше и красивее смотрятся и по ощущениям поприятнее. Делала себе раза 3 , но мои ногти сами по себе быстро растут - замучилась часто делать коррекцию... Нужны и деньги и время на все это дело..
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Zara
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 10:14

Re: Наращивание ногтей

Сообщение Zara » 27 мар 2012, 21:18

Selyna писал(а):гелевые однозначно лучше и красивее смотрятся и по ощущениям поприятнее. Делала себе раза 3 , но мои ногти сами по себе быстро растут - замучилась часто делать коррекцию... Нужны и деньги и время на все это дело..

Нашла способ как быстро отрастить ногти, нужно покрывать их покрытием для роста. У меня они вырости как гелевые и все думали, что я их нарастила.
У меня есть малыш и я этому рада!
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Наращивание ногтей

Сообщение бабайка » 27 мар 2012, 21:22

Zara писал(а):
Selyna писал(а):гелевые однозначно лучше и красивее смотрятся и по ощущениям поприятнее. Делала себе раза 3 , но мои ногти сами по себе быстро растут - замучилась часто делать коррекцию... Нужны и деньги и время на все это дело..

Нашла способ как быстро отрастить ногти, нужно покрывать их покрытием для роста. У меня они вырости как гелевые и все думали, что я их нарастила.

А мозги чем бы таким покрывать, чтоб они хоть бы появились? А то ростут, ростут, да никак не выростут, наверное мало ростишки кушаем ?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Tanyna
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 23:53

Re: Наращивание ногтей

Сообщение Tanyna » 07 апр 2012, 00:09

Я делала у многих мастеров, и поверьте у каждого недостатки в работе
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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 19:42

Re: Наращивание ногтей

Сообщение Нюша В » 8 минут назад

Я уже больше года хожу к одному мастеру. Работой его довольная. Делает качественно, аккуратно. Ногти всегда выглядят ухоженными.
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