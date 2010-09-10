Наращивание ногтей
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Наращивание ногтей
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, мастера по наращиванию ногтей (акрил). Страшно идти куда-то наобум. Вижу много разных ногтей, и далеко не всё нравится.
- ВедьмаТеона
- Гость RZN.info
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 15:12
- Откуда: г.Рязань
- Контактная информация:
Re: Наращивание ногтей
8-915-608-56-65, Ольга. Я у нее делаю уже два месяца. Ногти бережет, делает аккуратно.
Не можешь летать - не мучай метлу!
Re: Наращивание ногтей
Милые девушки!!! Всех с наступающим новым годом!!! Хочу предложить здесь свои услуги мастера по маникюру, педикюру и наращиванию ногтей. Работаю уже 4 года, все мои клиенты довольны и качеством и ценой. Маникюр 130р, наращивание от 500 р. Живу в Горроще. Обращайтесь. Тел 8-910-503-90-01
Re: Наращивание ногтей
Девушки, а кто-нибудь делает укрепеление биогелем? У меня ногти тонкие, наращивать нельзя, только биогель. У кого какие впечатления от этой процедуры?
- ВедьмаТеона
- Гость RZN.info
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 15:12
- Откуда: г.Рязань
- Контактная информация:
Re: Наращивание ногтей
G_S_B, подруга делала, но уж не знаю обычный гель или био, однако если не ошибаюсь, там подпиливать всё равно слегка нужно, чтобы гель держался.
Попробуйте сначала Sally Hansen - это серия укрепителей всех мастей, продаётся во всяких Летуалях и тп. Я после снятия нарощенных ногтей нанесла этот укрепитель, и за 4 дня уже результат почувствовала. Сейчас вот хочу ещё из этой серии для улучшения роста купить. Так и наращивать не нужно будет - свои отрастут нормально)
Попробуйте сначала Sally Hansen - это серия укрепителей всех мастей, продаётся во всяких Летуалях и тп. Я после снятия нарощенных ногтей нанесла этот укрепитель, и за 4 дня уже результат почувствовала. Сейчас вот хочу ещё из этой серии для улучшения роста купить. Так и наращивать не нужно будет - свои отрастут нормально)
Не можешь летать - не мучай метлу!
Re: Наращивание ногтей
ВедьмаТеона, спасибо за совет, попробую.
Re: Наращивание ногтей
У меня подружка наращивает, делает очень хорошо, но берет не очень дешево. Зато вы будете уверены, что вам не занесут никакую инфекцию и не испортят ногти. Если нужны контакты пишите в личку.
Re: Наращивание ногтей
А почему акрил? Гель, говорят, надёжнее. Но я делаю просто гелевое укрепление и потом наножу цветной лак-гель сверху.
Re: Наращивание ногтей
гелевые однозначно лучше и красивее смотрятся и по ощущениям поприятнее. Делала себе раза 3 , но мои ногти сами по себе быстро растут - замучилась часто делать коррекцию... Нужны и деньги и время на все это дело..
Re: Наращивание ногтей
Selyna писал(а):гелевые однозначно лучше и красивее смотрятся и по ощущениям поприятнее. Делала себе раза 3 , но мои ногти сами по себе быстро растут - замучилась часто делать коррекцию... Нужны и деньги и время на все это дело..
Нашла способ как быстро отрастить ногти, нужно покрывать их покрытием для роста. У меня они вырости как гелевые и все думали, что я их нарастила.
У меня есть малыш и я этому рада!
Re: Наращивание ногтей
Zara писал(а):Selyna писал(а):гелевые однозначно лучше и красивее смотрятся и по ощущениям поприятнее. Делала себе раза 3 , но мои ногти сами по себе быстро растут - замучилась часто делать коррекцию... Нужны и деньги и время на все это дело..
Нашла способ как быстро отрастить ногти, нужно покрывать их покрытием для роста. У меня они вырости как гелевые и все думали, что я их нарастила.
А мозги чем бы таким покрывать, чтоб они хоть бы появились? А то ростут, ростут, да никак не выростут, наверное мало ростишки кушаем ?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Наращивание ногтей
Я делала у многих мастеров, и поверьте у каждого недостатки в работе
Re: Наращивание ногтей
Я уже больше года хожу к одному мастеру. Работой его довольная. Делает качественно, аккуратно. Ногти всегда выглядят ухоженными.
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