Сообщение ВедьмаТеона » 28 июл 2011, 15:07

G_S_B, подруга делала, но уж не знаю обычный гель или био, однако если не ошибаюсь, там подпиливать всё равно слегка нужно, чтобы гель держался.

Попробуйте сначала Sally Hansen - это серия укрепителей всех мастей, продаётся во всяких Летуалях и тп. Я после снятия нарощенных ногтей нанесла этот укрепитель, и за 4 дня уже результат почувствовала. Сейчас вот хочу ещё из этой серии для улучшения роста купить. Так и наращивать не нужно будет - свои отрастут нормально)

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