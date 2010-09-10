Красота из бисера
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Re: Красота из бисера
очень красивая
Re: Красота из бисера
Поделки из бисера ассоциировались всегда с детскими работами на кружках. А вы тут такую красоту делаете! Огого
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Красота из бисера
Рукодельницы, а кто и сейчас занимается вышивкой или бисероплетением? Хочу жене сделать подарок, накупить бисера разного, где заказывать лучше?
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