Красота из бисера

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Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: Красота из бисера

Сообщение Barselona » 18 дек 2015, 18:31

очень красивая
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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Красота из бисера

Сообщение Maria26 » 28 янв 2016, 19:43

Поделки из бисера ассоциировались всегда с детскими работами на кружках. А вы тут такую красоту делаете! Огого
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Красота из бисера

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 мар 2020, 10:15

Рукодельницы, а кто и сейчас занимается вышивкой или бисероплетением? Хочу жене сделать подарок, накупить бисера разного, где заказывать лучше?
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