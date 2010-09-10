Красота из бисера
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Re: Красота из бисера
очень красивая
Re: Красота из бисера
Поделки из бисера ассоциировались всегда с детскими работами на кружках. А вы тут такую красоту делаете! Огого
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Красота из бисера
Рукодельницы, а кто и сейчас занимается вышивкой или бисероплетением? Хочу жене сделать подарок, накупить бисера разного, где заказывать лучше?
Re: Красота из бисера
Алексей Кобзарь, ну Вы хоть немного имеете представление о том, как выглядит тот бисер, с которым она работает? Можете присмотреть что-то подходящее в каталоге интернет-магазина https://www.mirkrestikom.ru/ Ассортимент у них обширный, да и сейчас на отдельные товары действуют различные скидки от 5-10% Я недавно столько всего набрала, и так как сумма заказа вышла свыше 3500 руб., то даже курьерскую доставку мне оформили за счет компании. Ну а если у Вас все же возникнут трудности с выбором, то можете воспользоваться помощью консультанта.
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