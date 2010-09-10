А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Яно4ка Гость RZN.info Сообщения: 57 Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49 Re: Красота из бисера Цитата Сообщение Яно4ка » Сегодня, 08:31 Алексей Кобзарь, ну Вы хоть немного имеете представление о том, как выглядит тот бисер, с которым она работает? Можете присмотреть что-то подходящее в каталоге интернет-магазина https://www.mirkrestikom.ru/ Ассортимент у них обширный, да и сейчас на отдельные товары действуют различные скидки от 5-10% Я недавно столько всего набрала, и так как сумма заказа вышла свыше 3500 руб., то даже курьерскую доставку мне оформили за счет компании. Ну а если у Вас все же возникнут трудности с выбором, то можете воспользоваться помощью консультанта. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Вернуться в «Хобби»