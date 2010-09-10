Красота из бисера

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Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: Красота из бисера

Сообщение Barselona » 18 дек 2015, 18:31

очень красивая
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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Красота из бисера

Сообщение Maria26 » 28 янв 2016, 19:43

Поделки из бисера ассоциировались всегда с детскими работами на кружках. А вы тут такую красоту делаете! Огого
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Красота из бисера

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 мар 2020, 10:15

Рукодельницы, а кто и сейчас занимается вышивкой или бисероплетением? Хочу жене сделать подарок, накупить бисера разного, где заказывать лучше?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Красота из бисера

Сообщение Яно4ка » 30 мар 2020, 08:31

Алексей Кобзарь, ну Вы хоть немного имеете представление о том, как выглядит тот бисер, с которым она работает? Можете присмотреть что-то подходящее в каталоге интернет-магазина https://www.mirkrestikom.ru/ Ассортимент у них обширный, да и сейчас на отдельные товары действуют различные скидки от 5-10% Я недавно столько всего набрала, и так как сумма заказа вышла свыше 3500 руб., то даже курьерскую доставку мне оформили за счет компании. Ну а если у Вас все же возникнут трудности с выбором, то можете воспользоваться помощью консультанта.
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Перейти к первому непрочитанному сообщению

Сообщение Avesgamer » Вчера, 20:03

Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.

Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.


з.ы. недавно спрашивали про ремонт промавтоматики, - https://prom-electric.ru/ (не реклама)
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