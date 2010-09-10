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Яно4ка Гость RZN.info Сообщения: 70 Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49 Re: Красота из бисера Цитата Сообщение Яно4ка » 30 мар 2020, 08:31 Алексей Кобзарь, ну Вы хоть немного имеете представление о том, как выглядит тот бисер, с которым она работает? Можете присмотреть что-то подходящее в каталоге интернет-магазина https://www.mirkrestikom.ru/ Ассортимент у них обширный, да и сейчас на отдельные товары действуют различные скидки от 5-10% Я недавно столько всего набрала, и так как сумма заказа вышла свыше 3500 руб., то даже курьерскую доставку мне оформили за счет компании. Ну а если у Вас все же возникнут трудности с выбором, то можете воспользоваться помощью консультанта. Вернуться к началу

Avesgamer Гость RZN.info Сообщения: 89 Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17 Откуда: Russia Перейти к первому непрочитанному сообщению Цитата Сообщение Avesgamer » Вчера, 20:03

На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.



Заранее спасибо

Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.





з.ы. недавно спрашивали про ремонт промавтоматики, - ЗдравствуйтеНа главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.Заранее спасибоПоиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.з.ы. недавно спрашивали про ремонт промавтоматики, - https://prom-electric.ru/ (не реклама) Вернуться к началу

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