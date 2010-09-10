Сообщение goldensad » 25 ноя 2010, 05:52

Видел один раз на одном из Рязанских телеканалов услуги коммерческой "Скорой помощи"

(доставка,ожидание,возрат домой в любую точку РФ),но вот номер и название фирмы

не запомнил - если кто знает - скиньте!



P.S.- Из Москвы вызывать очень дорого 20.000 чтобы приехали и забрали,2.000 в час

ожидание (пока там консультация,очереди и т.п.) и 14.000 чтобы домой привезли.

Правда машина не Скорая а Реанимабиль с реамотологом и всей необходимой бригадой!

Жизнь как стекло,разобьется - не склеешь!!!