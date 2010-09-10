Коммерческая "Скорая помощь"

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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goldensad
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 15:31
Откуда: Рязань
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Коммерческая "Скорая помощь"

Сообщение goldensad » 25 ноя 2010, 05:52

Видел один раз на одном из Рязанских телеканалов услуги коммерческой "Скорой помощи"
(доставка,ожидание,возрат домой в любую точку РФ),но вот номер и название фирмы
не запомнил - если кто знает - скиньте!

P.S.- Из Москвы вызывать очень дорого 20.000 чтобы приехали и забрали,2.000 в час
ожидание (пока там консультация,очереди и т.п.) и 14.000 чтобы домой привезли.
Правда машина не Скорая а Реанимабиль с реамотологом и всей необходимой бригадой!
Жизнь как стекло,разобьется - не склеешь!!!
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kieltenero
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 08:49

Re: Коммерческая "Скорая помощь"

Сообщение kieltenero » 27 ноя 2010, 01:28

viewtopic.php?f=37&t=7845
КОММЕРЧЕСКАЯ СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (платная)
Рязань, ул. Семашко, дом 3, корп. 8, 75-33-33
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goldensad
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 15:31
Откуда: Рязань
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Re: Коммерческая "Скорая помощь"

Сообщение goldensad » 29 ноя 2010, 16:55

kieltenero писал(а):http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=37&t=7845
КОММЕРЧЕСКАЯ СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (платная)
Рязань, ул. Семашко, дом 3, корп. 8, 75-33-33


Только не 75-33-33,а на прямую к глав.врачу по тел. №
8 (920) xxx-xx-xx (Роман Борисович),перевозка больного
в Москву и обратно (с сопровождением врача или реаниматолога)
14-18 тыс.руб. (зависит куда в Москве ехать,чем ближе к Рязанской
дороге от МКАД - тем дешевле,плюс ожидание 1000 руб.в час)
Последний раз редактировалось goldensad 10 дек 2010, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Жизнь как стекло,разобьется - не склеешь!!!
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kieltenero
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 08:49

Re: Коммерческая "Скорая помощь"

Сообщение kieltenero » 30 ноя 2010, 01:19

Разве этот номер телефона больше не действителен (75-33-33)?
Ну, а номер Романа Борисовича... не рискну указывать без его ведома.
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goldensad
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 15:31
Откуда: Рязань
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Re: Коммерческая "Скорая помощь"

Сообщение goldensad » 10 дек 2010, 13:39

kieltenero писал(а):Разве этот номер телефона больше не действителен (75-33-33)?
Ну, а номер Романа Борисовича... не рискну указывать без его ведома.



Да Вы правы,не стоит указывать (тем более регистратура сама сообщит номер
если Вам надо),исправляю! А 75-33-33,это телефон регистратуры,они то и дают номер для
связи.
Жизнь как стекло,разобьется - не склеешь!!!
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CM_GT
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 12:22

Re: Коммерческая "Скорая помощь"

Сообщение CM_GT » 26 янв 2013, 12:56

ООО "Срочная помощь" (Роман Борисович) (Платная скорая медицинская помощь):
Изменился адрес и телефон:
(4912) 95-33-33
(4912) 99-08-03
Рязань, ул. Вокзальная, дом 85 http://goo.gl/maps/Huzv6
http://www.skoraya62.ru/

К вашим услугам:
терапевт
кардиолог
невролог
педиатор
психотерапевт
функциональная диагностика
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анализы
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вывод из запоя в условиях стационара
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Спецмедтранс
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 17:15

Re: Коммерческая "Скорая помощь"

Сообщение Спецмедтранс » 07 апр 2017, 17:16

Полезные советы по вопросам организации транспортировки лежачего больного можно прочитать здесь: https://vk.com/perevozk_bolnih
http://olservices.ru/логистические-у...?евозки/ https://vk.com/topic-86702306_32420177
Бесплатную консультацию по можно получить по телефонам: 89053446494,
88002001294
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Grinii
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 08:07

Re: Коммерческая "Скорая помощь"

Сообщение Grinii » Сегодня, 08:43

Нет не будет она пользоваться спросом. Сейчас медицина на уровне государства вполне нормальная.
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